Konya'nın Kulu ilçesinde Nazan Şahin (44) ve Turgay Gök'ün (36) yakılmış cesedinin bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı.

İhbarla olay yerine gelen ekipler, çevrede inceleme yaptı. Cesetler Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Cesetler daha sonra kimlik tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yapılan incelemede, cesetlerden birinin Ankara'nın Bala ilçesi nüfusuna kayıtlı Turgay Gök'e diğer cesedin de Ankara'nın Etimesgut ilçesi nüfusuna kayıtlı Nazan Şahin'e ait olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, soruşturma kapsamında 4 kişiyi gözaltına aldı.