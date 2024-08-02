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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Yanlış adres beyanına suç duyurusu | Son dakika haberleri

        İçişleri duyurdu: Yanlış adres beyanına suç duyurusu

        İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanımızın adresinde 'iki yabancı adına kayıtlı ikamet izni çıktığı' haberleri üzerine açıklama yapma gereği duyulmuştur. Yanlış adres beyanıyla ilgili durum Göç İdaresi Başkanlığımızca tespit edilmiştir. Mülkiye Müfettişinin ilk tespitleri doğrultusunda N.N. ve A. H. adlı 2 Azerbaycanlı askeri öğrenci ile 2 sivil şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 11:10 Güncelleme: 02.08.2024 - 11:10
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        Yanlış adres beyanına suç duyurusu
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        İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan İçişleri Bakanımızın adresinde "iki yabancı adına kayıtlı ikamet izni çıktığı" haberleri üzerine açıklama yapma gereği duyulmuştur" denildi.

        "SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU"

        Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "9 Mayıs 2024 tarihinde yanlış adres beyanıyla ilgili durum Göç İdaresi Başkanlığımızca tespit edilmiş olup konuya ilişkin 10 Mayıs 2024 tarihinde Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir.

        Mülkiye Müfettişinin ilk tespitleri doğrultusunda N.N. ve A. H. adlı 2 Azerbaycanlı askeri öğrenci ile 2 sivil şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

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