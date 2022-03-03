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Haberler Gündem 3. Sayfa CİNYAET TAKİBİ... Son dakika: Yaraladığı husumetlisini takip edip öldürdü - VİDEO HABER
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Yaraladığı husumetlisinin arkadaşları tarafından takip edilip, silahla öldürüldü

İstanbul Zeytinburnu'nda husumetlisini tabancayla yaralayan Afgan, yaralı gencin arkadaşları tarafından takip edilip, silahla öldürüldü. Silahla yaralama olayı ile şüpheliyi öldürdükleri iddia edilen kişilerin kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, yaralama ve cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı

CİNYAET TAKİBİ... Son dakika: Yaraladığı husumetlisini takip edip öldürdü - VİDEO HABER
Yaraladığı husumetlisinin arkadaşları peşine düşüp öldürdü
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AA

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde husumetlisini yaralayan Afgan, yaralı gencin arkadaşları tarafından silahla öldürüldü. Silahla yaralama olayı ile şüpheliyi vuranların kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Zeytinburnu ilçesi Nuripaşa Mahallesi İsa Yusuf Alptekin Sokak'taki bir iş yerinin önünde toplanan Afganistan uyruklu bir grup genç, sohbet etmeye başladı.

Bu sırada, iş yerinin önüne gelen başka bir Afgan, gençlerden husumetli olduğu birine silahla ateş açtı. Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı.

ARKADAŞLARI, SALDIRGANIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Yaralanan genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı Afgan gencin arkadaşları, şüpheliyle akşam saatlerinde 67/3 Sokak'ta karşılaştı.

Silah sesi duyan çevre sakinleri, sokağa çıktıklarında şüpheliyi yerde hareketsiz yatarken gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şüphelinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, yaralama ve cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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