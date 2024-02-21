Yargıtay 10. Ceza Dairesi başkanlığına Yüksel Kocamış seçildi
Yüksel Kocamış, Yargıtay 10. Ceza Dairesi Başkanlığına seçildi.
Yüksel Kocamış, Yargıtay 10. Ceza Dairesi Başkanlığına seçildi.
Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 21 Şubat'ta yapılan seçim sonucunda 10. Ceza Dairesi Başkanlığına aynı Daire Üyesi Sayın Yüksel Kocamış seçilmiştir." ifadelerine yer verildi.
YÜKSEL KOCAMIŞ KİMDİR?
10.11.1962 tarihinde Kırşehir'de doğmuştur. Kırşehir Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Burdur'da kısa dönem olarak yapmıştır.
Ankara hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Kocamış; sırasıyla Hınıs, Seydiler Hâkimliği ve Yargıtay Tetkik Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.
24.02.2011 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Yüksel Kocamış, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 21.02.2024 tarihinde Yargıtay Onuncu Ceza Dairesi Başkanı seçilmiş olup halen görevini sürdürmektedir.
Fransızca bilen Kocamış, evli ve iki çocuk babasıdır.