Yargıtay'da geçen yıl 264 binden fazla dosya sonuçlandırıldı Yargıtay'ın ceza ve hukuk daireleri ile ceza ve hukuk genel kurullarında geçen yıl 264 bin 254 dosya karara bağlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Yargıtay Büyük Genel Kurulu kararında, Yargıtay'ın 2023'teki dosya sayılarına ilişkin veriler yer aldı.

Buna göre Yargıtay'ın ceza dairelerinde 2022'den 2023'e devreden dosya sayısı 292 bin 374, 2023'te gelen dosya sayısı ise 195 bin 696 oldu. Ceza dairelerinde geçen yıl 146 bin 655 dosya karara bağlanırken, derdest dosya sayısı ise 341 bin 415 olarak kayıtlara geçti.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi geçen yıl 26 bin 608 kararla en fazla dosyayı sonuçlandıran daire oldu.

Yargıtay Hukuk Dairelerinde ise 2022'den 2023'e 63 bin 439 dosya devrederken, 119 bin 50 dosya da 2023'te bu dairelere intikal etti. Yargıtay hukuk dairelerince 2023'te 115 bin 489 dosya karara bağlandı, derdest dosya sayısı ise 66 bin 999 olarak kayıtlara geçti.

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Hukuk daireleri arasında 2023'te en fazla karar 20 bin 631 ile iş davalarının temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından verildi.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu geçen yıl 709, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ise 1401 karara imza attı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise 2023'te 181 bin 133 dosyaya ilişkin tebliğname hazırlayarak ilgili dairelere gönderdi. Başsavcılığın 31 Aralık 2023 itibarıyla derdest dosya sayısı ise 22 bin 7 oldu.