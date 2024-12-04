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        Yargıtay'dan Abdullah Zeydan kararı

        Yargıtay, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının iadesine yönelik kararı bozdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 14:48 Güncelleme: 04.12.2024 - 14:48
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        Yargıtay'dan Abdullah Zeydan kararı
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        Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan hakkında "yasaklanmış haklarının geri verilmesine dair ek kararların hukuki değerden yoksun olduğu" gerekçesiyle bozulmasına ve yeniden karar verilmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesine hükmetti.

        Daire, Zeydan hakkında Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince verilen kararlara ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin incelenmesini tamamladı.

        Buna göre Zeydan'ın yasaklanmış haklarının geri verilmesine ilişkin iki ayrı karar "görevsiz şekilde verildiği" gerekçesiyle "hukuki değerden yoksun" bulunarak bozulmasına karar verildi.

        Gerekli inceleme ve araştırma yapıldıktan sonra yeniden karar verilmesi adına, dairenin kararının Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine de hükmedildi.

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        KARARIN GEREKÇESİNDEN

        Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararında, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince Zeydan hakkında "terör örgütü propagandası yapma" suçu kapsamında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildiği ve hükmün 20 Aralık 2022'de kesinleştiği ifade edildi.

        Kesinleşen hüküm tarihinde Zeydan'ın tahliye edildiği aktarılan kararda, yasaklanmış hakların geri verilmesinin söz konusu olabilmesi için bihakkın tahliye tarihinin üzerinden 3 yıl geçmesi gerektiği bildirildi.

        Zeydan hakkındaki 3 yıllık sürenin 20 Aralık 2025'te dolacağı belirtilen kararda, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının görüşüne aykırı şekilde Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince Zeydan'ın yasaklanmış haklarının 2023'te geri verildiği ifade edildi.

        Mahkemece, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine 29 Mart 2024'te ek kararla "memnu hakların geri verilmesine yönelik kararın ortadan kaldırılmasına" hükmedildiği belirtilen kararda, temyiz yolunun açık olduğu aktarıldı.

        Yerel Mahkemece verilen kararların hukuken isabetsiz olduğuna işaret edilen kararda, konuyla ilgili yeniden karar alınmasının zorunlu olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

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        "5352 sayılı Adli Sicil Kanunu'nun 13/A maddesinde öngörülen şartlar kapsamında hükümlü Abdullah Zeydan'ın yasaklanmış haklarının geri verilmesine dair Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 4 Nisan 2023 tarihli ek kararında hukuki isabet görülmemiştir. Yine, bu ek kararın usulüne uygun şekilde kesinleştirilmesinin ardından söz konusu karardaki hukuka aykırılığın yalnızca kanun yararına bozma olağanüstü kanun yolu ile giderilmesi mümkün olduğu halde, anılan ek karar hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından süresinden sonra yapılan başvurunun itiraz kabul edilmesi suretiyle mahkemesince daha önceden verilen ve kesinleşen ek karar yeniden ele alınarak hukuka aykırı şekilde ortadan kaldırıldığından, görevsiz şekilde verilmesi nedeniyle hukuki değerden yoksun olan Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 29 Mart 2024 tarihli ek kararında da hukuki isabet görülmemiştir."

        MAZBATANIN ZEYDAN'A VERİLMESİNE KARAR VERİLMİŞTİ

        31 Mart 2024'te yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Zeydan Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş, Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı, Zeydan'ın "seçime yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" karar vermişti.

        DEM Parti, Van İl Seçim Kurulunun, oy çokluğu ile aldığı kararı YSK'ye taşımıştı. YSK, oy çokluğuyla il seçim kurulu kararını kaldırarak, mazbatanın Abdullah Zeydan'a verilmesine hükmetmişti.

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