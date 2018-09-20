YARGITAY, CHP milletvekili Enis Berberoğlu'na, MİT TIR’ları görüntülerini Can Dündar'a ilettiği gerekçesiyle verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onadı. Milletvekilliği sona erinceye kadar Berberoğlu'nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine de karar verdi.

5 YIL 10 HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; Enis Berberoğlu, durdurulan MİT TIR'ları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla yargılandığı davada “Devlet güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama” suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne geldi.

AVUKATLAR DURDURMA İSTEDİ

24 Haziran'da yapılan milletvekili genel seçiminde yeniden milletvekili seçilen Berberoğlu'nun avukatları, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne başvurarak, Berberoğlu hakkındaki davanın durmasını talep etti ve tahliyesine karar verilmesini istedi. Daire bu talebi "dosyanın esas incelemesi aşamasında karara bağlayacağım" diyerek 20 Temmuz’da reddetti. Bu karara yapılan itiraz ise 17. Ceza Dairesi'nce yerinde bulunmadı.

CEZA ONANDI AMA İNFAZ DURDURULDU

16. Ceza Dairesi beklenen esas incelemesini yaptı. Daire, Berberoğlu'na verilen 5 yıl 10 hapis cezasını onadı. Milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verdi.

MECLİS'TE OKUNURSA VEKİLLİĞİ DÜŞEBİLİR

Berberoğlu bu karar sonrası cezaevinden tahliye edilecek. Ancak onanan cezanın Meclis Genel Kurul'da okunması halinde Berberoğlu'nun milletvekilliği düşecek. Ve Berberoğlu kalan cezasını çekmek için yeniden cezaevine konulacak.

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