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        Haberler Gündem Son dakika: 'Yasa dışı bahis'te bir iddianame daha!

        'Yasa dışı bahis'te bir iddianame daha!

        Yasa dışı bahis reklamı yapmak ve teşvik etmek suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Yağmur Şifa Yaprak hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame düzenlendi. Şüpheliye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 10:27 Güncelleme: 27.11.2024 - 10:57
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        'Yasa dışı bahis'te bir iddianame daha!
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        İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda tutuklanan sosyal medya fenomeni Yağmur Şifa Yaprak hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

        AA'da yer alan habere göre Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin tutuklanan Yağmur Şifa Yaprak hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

        İddianamede, şüpheli hakkında "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar para cezası talep edildi.

        İddianame değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.

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