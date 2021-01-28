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HaberlerGündem3. SayfaBALTALADI! Son dakika: Eşler arasında dehşet veren baltalı kavga
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Yaşlı kadın ağır yaralı! 70'lik kocanın mazereti kan dondurdu

İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan yaşlı çift arasında çıkan televizyon izleme tartışması dehşetle bitti. 70 yaşındaki Murat I., 62 yaşındaki eşinin başına baltayla vurdu. Korkunç olayda ağır yaralanan Selma I. hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi

BALTALADI! Son dakika: Eşler arasında dehşet veren baltalı kavga
Yaşlı çiftin TV izleme tartışmasında baltalı dehşet!
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İHA

İzmir’in Çiğli ilçesinde yaşayan yaşlı çift arasında televizyon izleme bahanesiyle çıkan tartışma kanlı bitti. 70 yaşındaki adam, karısını baltayla ağır yaraladı.

Olay bu sabah saat 06.30 saatleri sırasında Balatçık Mahallesi 8957 Sokak’ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, Murat I. televizyon izlediği sırada eşi Selma I. (62) ile aralarında tartışma çıktı. Öfkelenen yaşlı adam, eline baltayı alarak eşinin kafasına vurdu. Selma I. kanlar içerisinde yere yığılırken, komşularının yanına giden Murat I.’nın "Karımı öldürdüm, polisi arayın" dediği ileri sürüldü.

AĞIR YARALANAN KADIN HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATAMADI

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, ağır yaralı durumdaki yaşlı kadını Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ameliyata alınan Selma I.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde suç aleti baltaya ulaşan polis ekipleri, daha sonra gözaltına aldıkları Murat I.'yı emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

SOPALI BABA KATİLİ KOMŞUSU ÇIKTI

Bu arada yaşlı çiftin, 31 Aralık günü meydana gelen sopalı cinayetin işlendiği eve komşu oldukları ortaya çıktı. Yaşlı çiftin hemen karşısında meydana gelen önceki olayda, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Güney K. (32) babası Mehmet Zeki K.’ye (68) sopayla saldırmış, saldırı sonucu yaşlı adam olay yerinde yaşamını yitirmişti.

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