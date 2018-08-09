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YASMANİ COPELLO KİMDİR?

Yasmani Copello Escobar 15 Nisan 1987'de Küba'da doğdu. Küba asıllı Türk engelli koşucusu Yasmani Copello, en son Fenerbahçe'den Enka'ya transfer olmuştu.

Escobar, Temmuz 2015'teki 49.73'lük performansıyla 400 m engelli Türkiye rekorunu kırdı. Yaklaşık iki hafta sonra rekoru 49.39'a çekti. Sporcu, Ağustos 2015'te Pekin'deki Dünya Şampiyonası serilerinde 48.89 koşarak derecesini geliştirdi. Yarı finalde bu kez 48.46'yla yeniden rekor kırdı.

Escobar Amsterdam'daki 2016 Avrupa Şampiyonası'nda kişisel en iyi derecesini ve Türkiye rekorunu 48.42'ye indirerek altın madalya kazandı. Türkiye'nin 2016 Yaz Olimpiyatları kafilesinde yer alan sporcu, Rio'ya son Avrupa şampiyonu olarak gitti. Eleme serilerini 49.52, yarı finali ise 48.61'le geçen Copello, finaldeki 47.92'siyle kişisel en iyi derecesi ve Türkiye rekorunu geliştirerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Escobar Türkiye'de öncelikle Fenerbahçe atletizm takımı sporcusu iken daha sonra Enka'ya transfer oldu.

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