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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Yatak fabrikasındaki yangın 2 işletmeye sıçradı!
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İzmir'de yatak fabrikasında başlayan yangın 2 işletmeye sıçradı

İzmir'de bir yatak fabrikasında alevler yükseldi. Yangın, yakındaki 2 işletmeye de sıçradı. Alevler ekiplerin müdahalesinin ardından 2 saat sonra kontrol altına alındı

Son dakika: Yatak fabrikasındaki yangın 2 işletmeye sıçradı!
Yatak fabrikasındaki yangın 2 işletmeye sıçradı!
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AA

İzmir'in Torbalı ilçesinde yatak fabrikasında çıkan yangın, yakındaki 2 işletmeye sıçradı.

AA'da yer alan habere göre, Atatürk Sanayi Sitesi'ndeki bir yatak fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi gönderilirken alevlerin yükselmesi üzerine fabrikada çalışan işçiler tahliye edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, bitişikteki başka bir yatak fabrikası ile mekanik fabrikasına da sıçradı.

Bu arada dumandan etkilenen 2 itfaiye eri sağlık ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alevler ekiplerin müdahalesinin ardından 2 saat sonra kontrol altına alındı.

Fotoğraflar: İHA

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