Yayın ihalesinde sıcak gelişme... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yayın ihalesinde Digiturk ile sözleşme imzalanmasının söz konusu olmadığını ve yayın hakkı sözleşmesinin imzalanması için hakların, ilgili paketlere en yüksek ikinci teklifleri veren Saran ile TRT'ye geçtiğini açıkladı.

TFF'DEN YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA ŞÖYLE:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını içeren TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak, Yayın İhale Komisyonu'nun aldığı karar gereğince, Paket 4 kapsamında Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-D, Paket 1-E, Paket 1-F, Paket 2 ve Paket 3 için verilen süre sonunda Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (Digiturk) ile sözleşme imzalanması söz konusu olmamıştır.

İMZA HAKLARI SARAN MEDYA VE TRT'YE GEÇTİ

Bu kapsamda, 28.02.2022 tarihli kamuoyu açıklamamızda da duyurulduğu gibi, ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesinin imzalanması için haklar, ilgili paketlere en yüksek ikinci teklifleri veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. ve TRT'ye geçmiş bulunmaktadır."

DIGITURK TOPLANTIYA BİLE GİTMEDİ

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni yayın ihalesi sürecinde ilgili şirketlere ek süre tanımıştı.

TFF'nin bugün saat 17.00'ye kadar süre verdiği beIN SPORTS, paket 4 kapsamında yer alan paket 1-A dışındaki yayın paketlerine en yüksek teklifi vermişti.

Bugün ihale komisyonu ile görüşerek teklif verdiği paketlerin sözleşmesini imzalaması için 17.00'ye kadar süre verilen beIN SPORTS yetkilileri, federasyonunun Riva Hasan Doğan Tesisleri'ne gitmedi.

GÖZLER SARAN MEDYA VE TRT'DE

Yaşanan gelişmelerin ardından TFF, hakların ilgili paketlere en yüksek ikinci teklifleri veren Saran ile TRT'ye geçtiğini açıkladı. Saran Medya ve TRT'ye mevcut tekliflerini imzalaması için 1 hafta (14 Mart) süre verildi.

Bu iki firma da 7 gün içinde en yüksek ikinci teklif verdikleri paketler için TFF’ye gidip imza atarsa, söz konusu yayın paketlerinin sahibi olacaklar.

PAKET 1-A İHALE DIŞINDA BIRAKILMIŞTI

Digiturk'ün tüm paketleri kapsayan teklifi (2.105.000.000+KDV) geçmiş yıllara göre ödenen bedellerden düşük olması nedeniyle kabul edilmemişti. TFF'den yapılan açıklamada; Paket 1-A içerisinde yer alan hakların ihale dışında bırakıldığı ve yayın ihalesinin 3 yıllık yapılacağı duyurulmuştu.

DIGITURK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Digitürk, en cazip paket olan Paket 1-A’nın ihale dışı bırakılmasına tepki göstermişti. Söz konusu pakete sadece Digitürk 810 milyon liralık teklif vermişti. Ancak TFF İhale, bu paketin değerinin en az 1.5 milyar TL olduğuna kanaat getirip, ihalesini iptal ettiğini buna karşın diğer 7 paket için için tarafları imzaya çağırmıştı.

TFF'NİN 28 ŞUBAT'TAKİ AÇIKLAMASI

"Paket 1"de yer alan; 1-B, 1-C, 1-D, 1-E, 1-F ve "Paket 2" ile Paket 3 için en yüksek teklifi yapan Digiturk'e 7 Mart'a kadar süre verildi. Belirlenen süre sonunda Yayın Hakkı Sözleşmesi'nin imzalanmaması halinde en yüksek ikinci teklifi veren Saran Medya'ya da bir hafta süre verildi"

1-A İÇİN YENİ İHALE AÇILACAK

HANGİ PAKETTE NELER VAR?

Paket 1-A’nın satışı için yeni ihale açılacak. Bu ihalede nasıl bir model izleneceğini de TFF tarafından duyurulacak. İşte verilen teklifler

PAKET 1-A: 8'i hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 210 (2022-23 sezonu için 238 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları

Digitürk: 810 milyon lira (Bu paket iptal edildi, yeniden ihale edilecek)

PAKET 1-B: 4'ü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022-23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları

Digitürk: 500 milyon lira

Saran Medya: 324 milyon lira

PAKET 1-C: 4'ü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını hakları

Digitürk: 140 milyon lira

Saran Medya: 30 milyon lira

PAKET 1-D: TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü hakları

Digitürk: 330 milyon lira

TRT: 190 milyon 400 bin lira

PAKET 1-E: Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları

Digitürk: 30 milyon lira

Saran Medya: 16 milyon 200 bin lira

PAKET 1-F: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakları

Digitürk: 15 milyon lira

TRT: 4 milyon 80 bin lira

PAKET 2: Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında canlı yayın hakkı

Digitürk: 140 milyon lira

Saran Medya: 5 milyon dolar

PAKET 3: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayın hakkı

Digitürk: 140 milyon milyon dolar

Saran Medya: 6 milyon dolar

PAKET 4: Paket 1, Paket 2 ve Paket 3'e giren yayın haklarının tamamı

YAYIN İHALESİ SÜRECİ

14 ŞUBAT: SÜPER LİG TV GÜNDEME GELDİ

14 Şubat Pazartesi günü yayın hakları ihalesine katılan firmaların verdikleri tekliflerin çok düşük olması üzerine kulüpler yeni bir görüş ortaya atmıştı. Yayın Hakları İhale Komisyonu'nun ürettiği formüle göre; kulüplerin Süper Lig TV'yi kurması gündeme geldi.

Öte yandan TFF Yayın Hakları İhalesi Komisyonu, mevcut teklif veren kuruluşların tekliflerini revize etmesi için, tüm katılımcı firmalara, 18 Şubat cuma günü kadar saat 17.00'ye kadar ek süre tanındı.

18 ŞUBAT: TEKLİFLER REVİZE EDİLDİ

Tanınan ek sürenin ardından firmalar, ikinci tekliflerini yaptı. İhalede firmaların teklifleri, aracı firma tarafından toplandı ve 21 Şubat pazartesi günü tüm tekliflerin TFF Yayın Hakları İhalesi Komisyonu'na sunulması kararlaştırıldı.

21 Şubat Pazartesi günü zarfların açılmasının ardından TFF Yayın Hakları İhalesi Komisyonu'nun olumlu veya olumsuz kararını açıklaması bekleniyordu.

21 ŞUBAT: SON BİR KEZ DAHA TOPLANTI YAPILMA KARARI ALINDI

İhale komisyonu, 2 firmanın yarıştığı revize teklifleri masaya yatırırken sonuç çıkmadı. Komisyon, firmalarla 24 Şubat'ta detaylı bir toplantı yapma kararı aldı.

24 ŞUBAT'TA BİR ARAYA GELDİLER

Süper Lig ve 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devrine ilişkin Yayın İhale Komisyonu toplantısı 24 Şubat'ta son kez yapıldı. Toplantıda ihaleye teklif veren firmaların temsilcileri tarafından sunum yapıldı. Komisyon üyelerinin değerlendirmesinin ardından Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliğine yönelik bilgilendirme toplantısı yaptı. Nihai karar 28 Şubat Pazartesi günü açıklanacağı duyuruldu.

28 ŞUBAT: EK 1 HAFTA SÜRE VERİLDİ

TFF, mevcut paketlerin kabul edilmediğini ve tekliflerin sonuçlandırılması için ek bir hafta süre verildiğini açıkladı.

Digiturk'ün tüm paketleri kapsayan teklifi (2.105.000.000+KDV) geçmiş yıllara göre ödenen bedellerden düşük olması nedeniyle kabul edilmedi. Öte yandan Paket 1-A içerisinde yer alan hakların ihale dışında bırakılmasına karar verildi. Ayrıca yayın ihalesinin 3 yıllık yapılacağı belirtildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Paket 1"de yer alan; 1-B, 1-C, 1-D, 1-E, 1-F ve "Paket 2" ile Paket 3 için en yüksek teklifi yapan Digiturk'e 7 Mart'a kadar süre verildi. Belirlenen süre sonunda Yayın Hakkı Sözleşmesi'nin imzalanmaması halinde en yüksek ikinci teklifi veren Saran Medya'ya da bir hafta süre verildiği duyuruldu.