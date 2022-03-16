DHA

Olay, öğle saatlerinde, Gölyaka Kardüz Yaylası mevkiinde meydana geldi. Kardüz Yaylası Yanık mevkiinde bulunan telefon vericilerinin bakım ve tamiri için bölgeye giden Bahadır Yamak, kar yağışı ve soğuk nedeniyle bir süre sonra vücut sıcaklığının düştüğünü ve hareket etmekte zorlandığını fark etti.

DHA'da yer alan habere göre Yamak durumunu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye giden UMKE görevlileri, araçların giremeyeceği bölgeye yaya giderek Yamak´ı kurtardı.

Termal battaniye ile vücut ısısı normale döndürülen Yamak, Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yamak´ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.