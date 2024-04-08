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        Haberler Gündem Güncel İstanbul Pendik'te yediemin otoparkında feci yangın! - Son dakika haberleri

        Yediemin otoparkında feci yangın!

        İstanbul Pendik'te bir yediemin otoparkında yangın çıktı. Alevlere çok sayıda ekip tarafından müdahale edildi. Yangın kısa süre sonra söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 15:31 Güncelleme: 08.04.2024 - 16:42
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        Yediemin otoparkında feci yangın!
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        Pendik'te yediemin deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

        AA'da yer alan habere göre Harmandere Mahallesi Moda Sokak'taki yediemin deposunun yanındaki otluk alandan henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.

        ALEVLER ARAÇLARA SIÇRADI

        Yangın kısa sürede depodaki araç ve alkollerin bulunduğu alana sıçradı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken soğutma çalışmaları sürüyor.

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