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Haberler Gündem SON DAKİKA! Yeni araç alacaklar dikkat! Döviz yükselince mağdur oldular
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Parasını ödediler, araçlarını teslim alamadılar

Altınlarını, dövizlerini bozdurdular, yeni bir otomobil aldılar. Bayiye gidince resmen şok oldular. Yeni zam geldi, satış geçersiz diyen bayi yetkilileri araçları teslim etmedi

SON DAKİKA! Yeni araç alacaklar dikkat! Döviz yükselince mağdur oldular

SHOW Haber'den Burcu Ayyıldız'ın haberine göre; döviz, altın arttı müşteriler zarara girdi. Yeni araç alabilmek için varını yoğunu satıp ödeme yapan müşteriler araçlarını yeni gelen zamlar nedeniyle teslim alamadı.

Müşteriler isyan etti: "Araç fiyatları yükseldi diye kendilerine pay çıkarmaya çalışıyorlar. Resmen dolandırıcılık peşindeler. Biz paramızı ödedik."

Yetkili bayi ise dövizin hızla yükselmesinin sonucunda müşterilere ya paranı geri al ya da zam farkını öde dedi. Mağdur olan müşteriler ya araçlarımızı teslim edin ya da zararımızı karşılayın talebinde bulundu.

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