Parasını ödediler, araçlarını teslim alamadılar

SHOW Haber'den Burcu Ayyıldız'ın haberine göre; döviz, altın arttı müşteriler zarara girdi. Yeni araç alabilmek için varını yoğunu satıp ödeme yapan müşteriler araçlarını yeni gelen zamlar nedeniyle teslim alamadı.

Müşteriler isyan etti: "Araç fiyatları yükseldi diye kendilerine pay çıkarmaya çalışıyorlar. Resmen dolandırıcılık peşindeler. Biz paramızı ödedik."

Yetkili bayi ise dövizin hızla yükselmesinin sonucunda müşterilere ya paranı geri al ya da zam farkını öde dedi. Mağdur olan müşteriler ya araçlarımızı teslim edin ya da zararımızı karşılayın talebinde bulundu.