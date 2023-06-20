Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Asgari ücret ara zammı ne zaman açıklanacak? 2023 yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımı ile 2. toplantısını 19 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirdi. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammında gözler 3. toplantı tarihine çevrilirken, "asgari ücret ne kadar olacak?" sorusu gündemi meşgul etmeye başladı. Asgari ücret temmuz ara zammında ilk 6 aylık enflasyon rakamlarının belirleyici olması bekleniyor. İşte 2023 asgari ücret temmuz ara zammının açıklanacağı tarih...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • SON DAKİKA: Yeni asgari ücret zammı belli oluyor! Kritik saat açıklandı! 2023 Temmuz asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

    Asgari ücret ara zammında yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündeminden düşmüyor. Asgari ücret zammına ilişkin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar gündemde geniş yer bulurken, asgari ücret zammının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, "2023 asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?" İşte 2023 asgari ücret zammında yapılan son açıklamalar...
  • SON DAKİKA: Yeni asgari ücret zammı belli oluyor! Kritik saat açıklandı! 2023 Temmuz asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

    TÜRK-İŞ BAKANI GENEL BAŞKANI ERGÜN ATALAY’DAN AÇIKLAMA 

    Türk-İş Başkanı Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra AK Parti Genel Merkez’de şu açıklamaları yaptı: "Biz bu arada sayın Bakanla iki kere konuşma imkanı bulduk. Saat 19.00'da buraya geldim. 19.30 civarında beyefendinin yanına girdik. Aşağı yukarı 1 saat 15 dakika kendisine anlatma imkanı buldum. Belli bir yerlere geldik. Şimdi buradan Çalışma Bakanı'na gideceğim. Sayın Bakan beni bekliyor. Sonra bu akşam toplayabilirsek yoksa sabaha komisyonu toplayacağım. Yarın TİSK Başkanı ile bir toplantı olacak. Perşembeyi bulmadan neticeyi varacağını umut ediyorum. Taleplerimizi sayın Cumhurbaşkanımıza iletttim. Belli bir yere geldik. Şimdi Çalışma Bakanı ve TİSK Başkanı ile belli bir noktaya gelmeden bir şey söylemem olmaz. Ben resmi ağızım. Ben son noktayım. Kendimi de sizi de sıkıntıya sokacak, mahçup edecek bir şey söylemiyorum. Talep ettiğimize yakın bir rakam olur diye umut ediyorum. Perşembeden evvel olur diye umut ediyorum. Yarın olma ihtimali yüzde 50. Bu gece olmaz. Perşembeyi bulmaz. Ben ne söylediğimi burada söylersem, işi garantiye almadan insanları beklenti içine sokmanın anlamı yok. Onun için bakan beyle bir kez daha konuşayım. En kötü Çarşamba günü belli bir noktaya varırız."
  • SON DAKİKA: Yeni asgari ücret zammı belli oluyor! Kritik saat açıklandı! 2023 Temmuz asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

    ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI BUGÜN YAPILACAK

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında saat 11.00’de toplanacak.

    Komisyon dün ikinci toplantısını gerçekleştirmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 2.5 saat sürdü.

     
  • SON DAKİKA: Yeni asgari ücret zammı belli oluyor! Kritik saat açıklandı! 2023 Temmuz asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

    AK PARTİ'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

    AK Parti MKYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçen parti sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücret zammı hakkında;

    "Asgari Ücret Komisyonu toplantısından sonra 'üçüncü kez toplanacağız' dediler. O toplantıdan çıkacak karara göre ortaya çıkacaktır. Cumhurbaşkanımız hayırlı işlerde acele etmeye inanır. İşçimizin ve diğer kesimlerin korunması konusunda irademizi güçlü bir şekilde sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

    2. TOPLANTI SONA ERDİ

    Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. İlk toplantısını 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren komisyon, ikinci toplantısını 19 Haziran 2023 Pazartesi günü yaptı. 

    Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları sunduğu toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yürütüldü.

    MASAYA RAKAM GELMEDİ

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmelerine devam edeceğini belirten Ağar, hafta içerisinde sonuca ulaşmak için tekrar bir araya geleceklerini bildirdi. Asgari ücretteki artışın alım gücü ve günün şartları dikkate alınarak yapılmasını istediklerini dile getiren Ağar, şöyle konuştu:

    "Hükümet ve işveren tarafından henüz bir rakam masaya gelmedi. İşçiler olarak biz de rakam söylemedik. Kafamızda rakamlar var. Görüşmelerin sonucunda mutabakat sağlanacağını düşünüyoruz ama istediğimiz rakam olmaz ise muhalefet şerhini koyarız."
  • SON DAKİKA: Yeni asgari ücret zammı belli oluyor! Kritik saat açıklandı! 2023 Temmuz asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'ndan sonra, "Asgari ücret komisyonu görüşmelerine başladı. Görüşmeler yapıcı zeminde ilerliyor. İnşallah tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir gelişmeyle sonuçlanacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

    KRİTİK AÇIKLAMA GELDİ

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret zammına ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

    "Asgari ücret görüşmeleri başlamış durumda. Normalde yılda 1 yapılırdı. İşveren işçi ve kamu tarafında müzakereler şu anda yapılıyor. Temmuz ayı içinde bitecek ve enflasyona ezdirmemeye dönük bir yaklaşım sergileyeceğiz. Memur maaşlarında ve emeklilerle ilgili çalışmalarla ortaya çıkacak değişiklikler var. Şu anda çalışılıyor."
  • SON DAKİKA: Yeni asgari ücret zammı belli oluyor! Kritik saat açıklandı! 2023 Temmuz asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

    ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK VE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Habertürk’ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Asgari ücret vergi dışı bırakıldığı için brüt asgari ücretten sadece yüzde 15 oranında sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primi işçi payı alınıyor. Brüt ücretin üzerine işveren ayrıca yüzde 17.5 oranında sigorta primi ve işsizlik sigortası primi ödüyor. Bunun yanında yeni asgari ücretin ne zaman açıklanacağı bilinmiyor. Tahminlere göre komisyon, Kurban Bayramı tatilinden önce çalışmasını tamamlamış olacak.
  • SON DAKİKA: Yeni asgari ücret zammı belli oluyor! Kritik saat açıklandı! 2023 Temmuz asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

    YENİ ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI

    Asgari ücretin yüzde 25 artırılmasıyla net asgari ücret 10.633 TL’ye, işverenin maliyeti ise 14.699 TL’ye yükselecek.

    Yüzde 30 artış olduğunda net asgari ücret 11.059 TL, işverenin maliyeti ise 15.287 TL olacak.

    Yüzde 35 oranında zam yapıldığında net asgari ücret 11.484 TL, işverenin maliyeti 15.875 TL; yüzde 40 zam yapıldığında ise net asgari ücret 11.909 TL, işverenin maliyeti de 16.463 TL’ye çıkacak.
  • SON DAKİKA: Yeni asgari ücret zammı belli oluyor! Kritik saat açıklandı! 2023 Temmuz asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
    Asgari ücret senaryoları
    Birim: TL Mevcut 25% 30% 35% 40%
    Brüt asgari ücret 10.008,0 12.510,00 13.010,40 13.510,80 14.011,20
    SGK primi işçi payı 1.401,1 1.751,40 1.821,46 1.891,51 1.961,57
    İşsizlik sigortası primi işçi payı 100,1 125,10 130,10 135,11 140,11
    Net asgari ücret 8.506,8 10.633,50 11.058,84 11.484,18 11.909,52
    SGK primi işveren payı 1.551,2 1.939,05 2.016,61 2.094,17 2.171,74
    İşsizlik sigortası primi işveren payı 200,2 250,20 260,21 270,22 280,22
    İşverene maliyet 11.759,4 14.699,25 15.287,22 15.875,19 16.463,16

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.