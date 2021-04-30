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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Yeni dünya: Çin ve Nepal askeri heyetleri böyle görüştü!
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Yeni dünya: Çin ve Nepal askeri heyetleri böyle görüştü!

Dünyanın koronavirüs salgınıyla mücadelesi devam ederken Çin ve Nepal askeri heyetlerinin görüşmesi gündem oldu. Koruyucu kıyafetlerini giyen ve sosyal mesafeye özen gösteren heyet, Nepal ile Çin'i birbirine bağlayan Rasuwa'daki Miteri Köprüsü'nde görüştü.

SON DAKİKA: Yeni dünya: Çin ve Nepal askeri heyetleri böyle görüştü!
Yeni dünya: Askeri heyetler böyle görüştü!
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HABERTURK.COM

Koronavirüs salgınının üçüncü dalgası tüm dünyaya yayılırken, Çinli ve Nepalli yetkililerin görüşmesine ilişkin fotoğrafları oldukça dikkat çekti.

Perşembe günü, Nepal ve Çin askeri heyetleri, Nepal ile Çin'i birbirine bağlayan Rasuwa'daki Miteri Köprüsü'nde görüştü. Yetkililer, Nepal'in COVID-19'a karşı alacağı sınır hareketi önlemlerine odaklandı.

Nepal'de gazetecilik yapan Anil Giri, sosyal medya hesabından görüşmenin nasıl gerçekleştiğine ilişkin fotoğrafları paylaştı. Yetkililerin giydikleri koruyucu kıyafetler ve aralarındaki sosyal mesafe ise şaşırtıcı bulundu.

Öte yandan sosyal medyada askeri heyetlerin görüşmesi sürreal olarak yorumlandı.

Görüşmede, Çin tarafının Nepal'de devam eden geçiş ve devam eden çalışmalarla ilgili endişelerini dile getirdiğini söyledi. Çin tarafına yapılan ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verdiğini söyledi.

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