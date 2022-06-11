Yeni evin tavanı böyle çöktü! İşte o anlar... 0:00 / 0:00

İHA

Kayseri’de 1 sene önce taşındıkları sıfır dairenin sahipleri, evin tavanlarının döküldüğünü, buna rağmen müteahhidin hiçbir şey yapmadığını söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

Kayseri’de yaşayan Murat Selvi, 1 sene önce sıfır daire aldı. Bir süre sonra evin tavanlarının çatladığını gören Selvi, durumu firma sahibine bildirdi.

UYUYAN ÇOCUKLARINI SON ANDA KURTARDILAR

İddiaya göre, yetkililerin bir şey yapmadığı dairede, çocuk odasının tavanı çöktü. Tavanın çöktüğü anlar amatör kameraya yansırken, bu sırada çocuklarını alan Selvi ailesi faciayı önledi.

"BİNAYI YAPAN FİRMA YETKİLİSİ BURANIN 1 YIL İÇİNDE ÇÖKECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ"

Yaşadıklarını anlatan ev sahibi Murat Selvi, “Sabah kalktığımızda bu olay oldu. Burası çocuk odası ve çocuğum burada uyuyordu. Tavanın düşeceğini tahmin ettik ve çocuğumuzu son anda kurtardık. Sonra tavan düştü. Daha önce de binayı yapan müteahhide iletmiştik. Burayı yapan taşeron firma yetkilisine de söylediğimizde buranın 1 yıl içerisinde çökeceğini söylemişti. Firma parasını ödememiş. Kalitesiz alçı kullandığını söylemişti. Burada çocuğumuza ya da başka birine bir şey olduğunda bunun hesabını kim verecek. Olaydan sonra yine aradım, ‘5 dakika içerisinde geleceğiz’ dediler ama yine gelmediler. Evin hali ortada. Biz halen bekliyoruz. Ben 345 bin TL para verdim. Asgari ücretle çalışıyorum. Yazık değil mi? Ben buraya emeğimi verdim. Görünen de ortada” ifadelerini kullandı.