Türkiye’de mevsimin ve yılın bugüne kadarki en soğuk sabahı geride kaldı, İzmir’de bile en düşük sıcaklık 0°C’nin altında ölçüldü.

Marmara’dan Akdeniz’e, İç Anadolu’dan Karadeniz’e her bölgede buz gibi pazar günü yaşanıyor. Doğu ve Güneydoğu gökyüzü açılınca sertleşen ayazla mücadele ediyor.

Pazartesi günü Akdeniz ve Güney Ege çevresinde zayıf yağmur, diğer bölgelerde yine güneşli bir hafta başlangıcı olacak. Hava sıcaklıkları yavaşça yön değiştiren ve lodostan esen rüzgarla yükselecek. İstanbul’da 6-7°C sabah sıcaklığı, Ankara’da 1°C gibi yine soğuk bir sabahla başlayan pazartesinin ardından 16 Ocak Salı günü tedbirli olunması gereken, kuvvetli hava olaylarının içine gireceğiz.

REKLAM Salı günü lodostan esen rüzgar, fırtınaya dönerek peşinde kuvvetli sağanak getirecek. Salı sabah-gece aralığında İstanbul, İzmir ve Antalya başta olmak üzere batı ve güney bölge merkezlerinde kuvvetli sağanak, su baskınlarına yol açabilir. Fırtına nedeniyle Salı günü Ege ve Akdeniz ile sabah saatleri Marmara’da deniz ulaşımı aksayabilir, bazı uçuşlar ertelenebilir. Bu duruma hazırlıklı olmakta yarar var. 16 Ocak Salı günü Batı ve Orta Karadeniz, kuvvetli ve uzun süreli yağmur nedeniyle ulaşımda aksamalar ve su baskınları yaşayabilir. Hava tahminlerinde salı gecesi Akseki, Manavgat, Alanya çevresinde aşırı yağış görünüyor, Antalya-Konya arasındaki dere ve akarsularda taşkın yaşanabilir. Bu fırtınalı ve şiddetlenen yağışlarıyla salı gününü atlatınca çarşamba batı ve güney bölgelerde yağış kesiliyor, hava açıyor. Fakat hızla iç ve doğu kesimlere sokulacak olan bu yağışlı hava, doğuda taze kar yağışlarına dönecektir. Doğu Anadolu bu yıl mevsim normallerinde ve gelecek haftalarda normallerin de üzerinde kar yağışı biriktirecek görünüyor.

Hava durumunda haftanın öne çıkan olayları lodostan gelen ılık hava ve birlikte getirdiği kuvvetli yağışlar olacak. 20-21 Ocak tarihinde ise bu hafta içi beklediğimiz ısınmanın ardından yeni bir soğuk ve yağışlı sistemin etkisine girebiliriz. Yarı yıl tatiline mevsime göre sıcak havada uzanacağız fakat 20 Ocak Cuma gününden sonrası kış gibi soğuk havalara, hatta yine mevsim normallerinin 8-10°C altına düşebiliriz. Görünen o soğuk dalganın nasıl gerçekleşeceğini takip edip güncelleyeceğiz. İstanbul’da ve Ankara’da bu kış özlenen miktarda kar yağmadı ama yağmayacak anlamına gelmiyor. Havalar hızlı değişiyor, soğuklara daha yakın ve kışın olgunlaştığı bir döneme giriyoruz. Önce şu sıcak sayılan haftayı geride bırakalım, ardından Türkiye’yi buzdolabına çevirecek havalar gerçekten geliyor mu gün gün takip edelim.