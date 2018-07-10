Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmen göreve başlamasının ardından, yeni kabine açıklarken, bazı isimler de kabine dışında kaldı. Bir önceki kabinede 26 olan bakanlık sayısı, yeni kabinede 16 bakanlık yer alırken, 23 isim de değişmiş oldu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bakanlar kurulu kabinesi kuruldu.

Bir önceki kabinede 26 olan bakanlık sayısı yeni kabinede 16'ya düşürülürken, 23 isim bakanlık koltuğuna oturamadı.

KABİNEYE GİREMEDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabineye giremeyen isimler şöyle:

Binali Yıldırım, Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Recep Akdağ, Hakan Çavuşoğlu, Fatma Betül Sayan Kaya, Ömer Çelik, Faruk Özlü, Julide Sarıeroğlu, Mehmet Özhaseki, Nihat Zeybekci, Osman Aşkın Bak, Ahmet Eşref Fakıbaba, Bülent Tüfenkçi, Lütfi Elvan, Numan Kurtulmuş, Naci Ağbal, İsmet Yılmaz, Nurettin Canikli, Veysel Ereoğlu, Ahmet Demircan, Ahmet Arslan.