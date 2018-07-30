Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk MGK toplantısı saat 15.35’te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. Yeni sistemin ilk MGK’sında birçok ilk gerçekleşti. 5,5 saat süren toplantı sona erdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından bildiri yayımlandı.
MGK BİLDİRİSİNDE YER ALAN AÇIKLAMALAR
MGK bildirisinde, ABD tarafından Türkiye'ye karşı kullanılan tehdit dilinin ilişkilerine saygısızlık olduğu ve asla kabul edilemeyeceği belirtildi.
Bildiride, ABD'nin, Türkiye'nin her türlü sorumluluğunu yerine getirdiği savunma sanayii projelerini, milletlerarası antlaşmalara aykırı şartlara bağlayan karar ve açıklamalarının iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa ve güven ilişkisine telafisi mümkün olmayan zararlar vereceği vurgulandı.
MGK bildirisinde, ülkenin milli güvenlik hassasiyetlerinin yeni dönemde de aynı şekilde devam edeceği ifade edildi.
Ülkemizin güvenliğini yakından ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmeler bütün yönleri ile ele alınmış, başta FETÖ/PDY, PKK/PYD VE DEAŞ olmak üzere milli birliğimizi tehdit eden tüm terör örgütlerne karşı yurt içinde ve yurt dışında icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi arz edilmiş, mücadeleye aynı azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulanmıştır.
Terör örgütleri arasında ayrım yapmadan kararlılıkla mücadele eden Türkiye'nin yaklaşımının uluslararası toplumdan da beklendiği kaydedilerek bazı ülkelerin terörle mücadelede çifte standart niteliği taşıyan uygulamalarının kabul edilemez olduğu ifade edilmiştir.Terörle mücadelede bilgi paylaşımının önemine vurgu yapılarak Türkiye'nin terör örgütleri ile ilgili yaklaşımı çerçevesindeki bilgi ve birikimini dünyadaki tüm devletlerle paylaşmayı sürdüreceğinin altı çizilmiştir.
ABD'nin ülkemizin her türlü sorumluluğunu yerine getirdiği savunma sanayi projelerini milletlerarası antlaşmalara aykırı şartlara bağlayan kararının ve açıklamalarının iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa ve güven ilişkisine telafisi mümkün olmayan zararlar vereceği vurgulanmıştır.
ABD tarafından ülkemize karşı kullanılan tehdit dilinin ittifak ilişkilerine saygısızlık olduğu ve asla kabul edilemeyeceği belirtilmiştir. Türkiye'nin gerek ikili ilişkileri gerekse ittifaklar çerçevesindeki tüm yükümlülüklerine bağlı olduğu kadar haklarına da sahip çıktığı, ülkemizin bu yaklaşımına saygı duyulmasının beklendiği kaydedilmiştir.
ABD ile Münbiç konusunda sağlanan mutabakatın Suriye meselesinin çözümüne önemli katkı sağlayacağı vurgulanmış bu kapsamda PKK/PYD-YPG terör örgütünün Münbiç'i terk etmesi ile ilgili yol haritası üzerinde durulmuştur. Bölgede güvenlik ve denetimin sağlanmasına ilişkin ilave hazırlıklar ile bölge halkının evlerine dönüşünü hızlandırılacak tedbirler gözden geçirilmiştir.
Suriye'de halen terör örgütlerinin etkinlik gösterdiği bölgelerin bir an önce güvenli hale getirilmeisne yönelik çalışmalar değerlendirilerek, bu konudaki somut adımların atılmaya başlanacağı belirtilmiştir.
Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin yakından takip edilmekte olduğu belirtilmiş Türkiye' nin denizlerdeki hak ve menfaatlerinin korunması hususundaki kararlılık vurgulanmıştır.
İLKLER
Toplantının gündemi ise oldukça yoğun... Suriye, dış politika, terörle mücadele ve ABD ile gerilen ilişkiler konuşuldu. Münbiç yol haritası çerçevesinde bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen bağımsız devriye faaliyetleri masaya yatırılacak. PKK-PYD unsurlarının bölgeden çekilmesine ilişkin saha raporları ve İdlib'te 12 ayrı bölgede kurulan gözlem noktalarına ilişkin gelişmeler de Milli Güvenlik Kurulu toplantısında değerlendirildi.
ABD İLE İLİŞKİLER
Yeni sistemin ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ABD ile yaşanan Rahip Brunson geriliminin de değerlendirilmesi bekleniyor. Washington yönetiminin Türkiye’ye yönelik yaptırımlar uygulanacağı yönündeki açıklamaları da toplantı masasında görüşüldü.
Daha önceki toplantılara Başbakanlık Müsteşarı olarak katılan Fuat Oktay, bu kez Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak toplantıda yer aldı. 30 Mayıs'taki son MGK’da Genelkurmay Başkanı olarak üniformasıyla yer alan Hulusi Akar ise, bu kez Milli Savunma Bakanı olarak toplantıdaki yerini aldı.
Akar'ın halefi, Orgeneral Yaşar Güler daha önce Kara Kuvvetleri Komutanı olarak katıldığı toplantıya bu kez Genelkurmay Başkanı sıfatıyla katıldı.
Son atamalardan sonra kara kuvvetleri komutanı olan Orgeneral Ümit Dündar da ilk defa Milli Güvenlik Kurulu toplantısında yer aldı.
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