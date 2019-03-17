Yeni Zelanda'da bulunan Dunedin Havalimanı, şüpheli bir paket nedeniyle uçuşlara kapatıldı. Polis ve bomba imha ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yeni Zelanda medyasında yer alan çelişkili haberlerde, şüpheli paketin uçak pistinde ve bir navigasyon binasında bulunduğuna dair iddialar ortaya atıldı.

RNZ radyosunun haberinde, iki uçağın kalkıştan hemen sonra havalimanına geri döndürüldüğü belirtildi.

Geçtiğimiz Cuma günü, Christchurch kentinde iki camiye yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı kayıtlara ülke tarihinin en kanlı terör olayı olarak geçmişti. Saldırıda en az 50 kişi hayatını kaybetmişti.