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Yeni Zelanda ve Avustralya arasında DEAŞ gerilimi!

Suriye'den Türkiye'ye girerken yakalanan terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olmakla suçlanan kadının çifte vatandaşlığının bulunması, Yeni Zelanda ve Avustralya arasında gerilimi yükseltti. Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, çifte vatandaşlığı bulunan kadının Avustralya'ya gönderilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Yeni Zelanda, Avustralya'nın sorunlarını ihraç etmesinden bıktı." dedi

SON DAKİKA: Yeni Zelanda ve Avustralya arasında DEAŞ gerilimi! - Haberler
Yeni Zelanda ve Avustralya arasında DEAŞ gerilimi!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olmakla suçlanan kadının iadesine ilişkin Avustralya'ya "sorumluluklarını yerine getirmeme" suçlamasında bulundu.

BBC'nin haberine göre, Ardern, iki çocuğuyla Suriye'den Türkiye'ye girerken yakalandıktan sonra Yeni Zelanda'ya sınır dışı edilmekle karşı karşıya olan DEAŞ mensubu kadının, çocukluğundan beri Yeni Zelanda'da yaşamadığını belirtti.

Avustralya'yı üstüne düşeni yapmaya davet eden Ardern, "Açıkçası Yeni Zelanda, Avustralya'nın sorunlarını ihraç etmesinden bıktı." dedi.

Ardern, çifte vatandaşlığı bulunan kadının Avustralya'ya gönderilmesi gerektiğini vurgularken, "Yeni Zelanda'yı altı yaşında terk ettiler, o zamandan beri Avustralya'da ikamet ettiler, Avustralya vatandaşı oldular, Avustralya'dan Suriye'ye gittiler ve Avustralya pasaportu ile seyahat ettiler." ifadelerini kullandı.

DEAŞ MENSUBU KADININ HEM AVUSTRALYA HEM DE YENİ ZELANDA VATANDAŞLIĞI BULUNUYORDU

26 yaşındaki DEAŞ mensubu kadının Canberra yönetimi tarafından geçen yıl iptal edilene kadar hem Avustralya hem de Yeni Zelanda vatandaşlığı bulunuyordu.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise Ardern'in açıklamasına dair, görevinin "Avustralya'nın çıkarlarını" korumak olduğu yanıtını verdi.

Morrison, yasa uyarınca, terör eylemlerinde bulunmakla suçlanan kadının vatandaşlığının otomatik olarak iptal edildiğine dikkati çekti.

MAVİ BÜLTENLE ARANIYORDU

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yurda girerken yakalanan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişiden birinin, mavi bültenle aranan 26 yaşındaki S.A. isimli DEAŞ'lı terörist olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi, Hatay´ın Reyhanlı ilçesindeki hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yakalananlar arasında yer alan 26 yaşındaki S.A. isimli kadının mavi bültenle aranan DEAŞ'lı bir terörist olduğu belirlendi" denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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