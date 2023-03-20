Yeniden Refah Partisi'nden Cumhur İttifakı'na katılmama kararı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Son dakika: Yeniden Refah Partisi'nden Cumhur İttifakı'na katılmama kararı
ABONE OL

Yeniden Refah Partisi'nden Cumhur İttifakı'na katılmama kararı

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, partisinin Cumhur İttifakı'na katılmama kararı aldığını açıkladı. Erbakan, "Son derece kapsamlı istişareler sonucunda 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili seçimlerine ittifaka dahil olmadan girme kararı aldık" dedi. Fatih Erbakan Cumhurbaşkanlığı'na aday olduğunu da açıkladı

Son dakika: Yeniden Refah Partisi'nden Cumhur İttifakı'na katılmama kararı
HABERTURK.COM

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Cumhur İttifakı'na katılmayacağını açıkladı. Erbakan aynı zaman Cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyurdu.

Erbakan yaptığı açıklamada, Necmettin Erbakan'ın başbakanlığı döneminde yaptıklarını anlattı.

Fatih Erbakan, "Milli Görüş davasının erleri olarak, 69'da Erbakan Hocamızın taşıdığı ruhla aynı heyecanla Yeniden Refah Partimiz yoluna devam etmektedir. Bu yürüyüşte Yeniden Refah Partimiz büyük mesafe almıştır" dedi.

Erbakan, "Yeniden Refah Partimiz, 14 Mayıs seçimlerine çok ciddi belirleyici bir güç olarak giriyor. 'Film bitmedi, daha yeni başlıyor' demiştik. İşte Yeniden Refah Partisi'nin geldiği nokta bizleri haklı çıkarmaktadır. Milli Görüş davası kıyamete kadar baki kalacaktır. Milli Görüş sancağı asla yere düşmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Erbakan, "İlk 100 günde bütün bakanlıklarda yapacağımız icraatlarımız hazır. Makam ve rakam için değil, Allah rızası için çalışan kadrolarımız hazır" diye konuştu.

"50 yıllık tecrübemizle yeniden iktidara geleceğiz" diyen Fatih Erbakan, "Bu milletin yüzünü yeniden Milli Görüşle güldüreceğiz. Son derece kapsamlı istişareler sonucunda 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili seçimlerine ittifaka dahil olmadan girme kararı aldık" dedi.

Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurular başladı
GÜNDEM Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurular başladı
Bingöl İmsakiye Takvimi 2023: Bingöl iftar saati ve sahur vakti belli oldu!
GÜNDEM Bingöl İmsakiye Takvimi
Ramazan pidesi fiyatları belli oldu! 2023 Ramazan pidesi fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
GÜNDEM Ramazan pidesi fiyatları belli oldu!
THY uçağı teknik arıza nedeniyle İstanbul Havalimanı'na geri döndü
GÜNDEM THY uçağı geri döndü!
Bilecik İmsakiye 2023: Bilecik iftar vakti ve sahur saati kaçta?
GÜNDEM Bilecik İmsakiye Takvimi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli görüşecek
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli ...
Son dakika haberleri: Cinayet zanlısı şarkıcı ve model Seçil Çiftçi'den mektup var!
GÜNDEM Cinayet zanlısı şarkıcı ve model Seçil Çiftçi'den ...
2023 Uşak İmsakiye Takvimi: Uşak iftar saati ve sahur saati ne zaman?
GÜNDEM 2023 Uşak İmsakiye Takvimi
Ardahan İmsakiye Takvimi 2023| Ardahan iftar ve sahur vakti ne zaman? Ardahan'da ilk sahur ne zaman?
GÜNDEM Ardahan İmsakiye Takvimi 2023
Bartın İmsakiye Takvimi 2023| Bartın iftar ve sahur saatleri açıklandı! Bartın'da ilk sahur ne zaman yapılacak?
GÜNDEM Bartın İmsakiye Takvimi 2023

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.