Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda teknik arıza yaşandığı belirtildi.
Seferlerin Yenikapı-Taksim arasında ring seferi olarak, Taksim-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme tarifesine uygun olarak yapıldığı bildirilen açıklamada, "Yolcularımızın Taksim istasyonundan aktarma yapmaları gerekmektedir." denildi.
Arıza nedeniyle Taksim ve Yenikapı istasyonunda bekleyen yolcular görevlilere tepki gösterdi.
Yenikapı istasyonunda, "Teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır." anonsu yapılırken, bazı duraklarda yolcu yoğunluğunun oluştuğu görüldü.
Öte yandan yaşanan arıza nedeniyle Taksim istasyonunda bekleyen yolcular görevlilere tepki gösterdi.
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