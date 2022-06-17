Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Son dakika: Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza
ABONE OL

Yenikapı-Hacıosman metro hattında seferler teknik arıza sebebiyle aksadı

Son dakika haberine göre Metro İstanbul, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle bazı duraklardaki seferlerde aksama yaşandığı bildirildi

Son dakika: Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza
AA

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda teknik arıza yaşandığı belirtildi.

Seferlerin Yenikapı-Taksim arasında ring seferi olarak, Taksim-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme tarifesine uygun olarak yapıldığı bildirilen açıklamada, "Yolcularımızın Taksim istasyonundan aktarma yapmaları gerekmektedir." denildi.

Arıza nedeniyle Taksim ve Yenikapı istasyonunda bekleyen yolcular görevlilere tepki gösterdi.

Yenikapı istasyonunda, "Teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır." anonsu yapılırken, bazı duraklarda yolcu yoğunluğunun oluştuğu görüldü.

Öte yandan yaşanan arıza nedeniyle Taksim istasyonunda bekleyen yolcular görevlilere tepki gösterdi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sahiplerinden kaçan inekler markete daldı
GÜNDEM Sahiplerinden kaçan inekler markete daldı
YKS 2022 soruları ve cevapları açıklandı mı? TYT AYT YDT YKS soru ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?
GÜNDEM YKS soru ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanı Özer: Bu dönem tüm öğrencilerimizi başarılı sayıyoruz
GÜNDEM Milli Eğitim Bakanı Özer: Bu dönem tüm ...
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ve Yunanistan mesajı
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ve ...
Son dakika: İstanbul'da 67 milyonluk vurgunun detayları ortaya çıktı
GÜNDEM 67 milyonluk vurgunun detayları!
Son dakika: Sıcak hava dalgası ülkemizi de etkileyecek mi? - Meteoroloji haberleri
GÜNDEM Sıcak hava dalgası ülkemizi de etkileyecek mi?
Son dakika: 'Takdir' alana bedava lahmacun ikram etti
GÜNDEM 'Takdir' alana bedava lahmacun ikram etti
Son dakika: 15 kişi ölmüş, 12 kişi yaralanmıştı! Doğanlar Apartmanı davasında karar
GÜNDEM 15 kişi ölmüş, 12 kişi yaralanmıştı! Doğanlar ...
Yargıtay'dan Kuleli Askeri Lisesi ve Çengelköy darbe sanıklarına verilen cezalara onama
GÜNDEM Yargıtay Kuleli ve Çengelköy kararlarını onadı
Uçakla kavga etti: Daha uçamıyorsun
GÜNDEM Uçakla kavga etti: Daha uçamıyorsun

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.