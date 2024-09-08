Yerel kuvvetli yağışlara dikkat! Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı
Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre bugün yurdun bütün bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Marmara, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olacağı belirtiliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve kuzeydoğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısının da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.
Yağışların Batı Karadeniz (Bolu hariç), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İstanbul’un kuzey kıyıları, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Sivas’ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekiyor.
Fotoğraf: AA