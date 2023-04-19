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Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa'da Yeşim'in şüpheli ölümünde komiser yardımcısı tekrar gözaltına alındı! - Öne çıkan haberler
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Yeşim'in ölümünde komiser yardımcısı yeniden gözaltında!

Manisa'da polis lojmanlarında başından tabanca ile vurulmuş halde bulunan Yeşim Akbaş'ın şüpheli ölümünde sıcak bir gelişme yaşandı. Soruşturmada daha önce serbest bırakılan komiser yardımcısı Doğancan Y., savcının itirazı sonrası tekrar gözaltına alındı

Manisa'da Yeşim'in şüpheli ölümünde komiser yardımcısı tekrar gözaltına alındı! - Öne çıkan haberler
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DHA

Manisa'nın Demirci ilçesindeki polis lojmanında başından tabanca ile vurulmuş halde bulunan Yeşim Akbaş'ın (26) ölümüne ilişkin soruşturmada serbest bırakılan komiser yardımcısı Doğancan Y. (32), savcının itirazı sonrası yeniden gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının üst katındaki polis lojmanlarından, 14 Nisan'da saat 08.00 sıralarında silah sesi duyuldu.

Sesin geldiği komiser yardımcısı Doğancan Y.'nin kaldığı odaya giren polis ekipleri, ilçede güzellik salonu işleten Yeşim Akbaş'ı başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerince Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradan da Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yeşim Akbaş, hayatını kaybetti.

TABANCA KOMİSER YARDIMCISINA AİT

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Doğancan Y., İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğancan Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeşim Akbaş'ın vurulduğu tabancanın komiser yardımcısı Doğancan Y.'ye ait olduğu belirlendi. Doğancan Y., başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı. Cinayet ihtimaline karşın Doğancan Y.'nin el svabının alındığı, adli tıp kurumundan gelecek sonucun beklendiği bildirildi.

İKİNCİ KEZ GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca Akbaş'ın İzmir Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan otopsi raporunda; Yeşim Akbaş'ın ölüm şeklinin ateşli silah yaralanmasına bağlı gerçekleştiği, cesetten alınan örneklerin laboratuvar tetkiki bitiminde ayrıntılı otopsi raporunun düzenleneceği belirtildi. Yeşim Akbaş'ın cenazesi, memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde toprağa verildi.

Demirci Cumhuriyet Savcılığı, komiser yardımcısı Doğancan Y.'nin serbest bırakılması kararına, üst mahkemede itiraz etti. İtirazı değerlendiren Salihli Ağır Ceza Mahkemesi, Doğancan Y.'nin gözaltına alınmasına karar verdi. İzmir'in Bayraklı ilçesinde dün akşam tekrar gözaltına alınan Doğancan Y., bugün adliyeye sevk edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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