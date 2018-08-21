TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ankara'da ABD Büyükelçiliği'ne düzenlenen silahlı saldırı hakkında, "Böyle bir saldırıyı tasvip etmemiz mümkün değildir, kınıyoruz. Kolluk kuvvetlerimiz bu saldırıyı yapmaya çalışanları yakalamış, adalete teslim etmiştir. Hiçbir şekilde kanunsuzluğa izin verilmeyecektir" dedi.

TBMM Başkanı Yıldırım, bayram namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yıldırım, namaz sonrası yaptığı açıklamada, "Bayram namazımızı eda ettik. Kurban kesecekler süratle hareket ettiler. Milletimizin bayramını tebrik ediyorum. Bu bayramın huzur, barış ve kardeşliğe vesile olmasını niyaz ediyorum. Bayramlar küslüklerin sona erdiği, kardeşliğin, sevginin, dostluğun zirve yaptığı günlerdir. Bu bayramı fırsat bilelim. Bayram vesilesiyle ülkemizin güvenliği için fedakarca görev ifa eden askerlerimize, polislerimize, jandarmalarımıza muvaffakiyetler diliyorum. Terör belası başta olmak üzere ülkemiz afad ve felaketlerden Allah muhafaza eylesin" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı kınayan Binali Yıldırım şunları söyledi:

"Türkiye'de yabancı misyonlar, büyükelçilikler Türkiye Cumhuriyeti güvencesi altındadır. İlişkilerimiz nasıl olursa olsun bu ayrı bir şey. Bizim ülkemizde görev yapan her türlü yabancıya, diplomata, misafire onların güvenliğini sağlamak bizim en önemli görevlerimizden birisidir. Böyle bir saldırıyı tasvip etmemiz mümkün değildir, kınıyoruz. Kolluk kuvvetlerimiz bu saldırıyı yapmaya çalışanları yakalamış, adalete teslim etmiştir. Hiçbir şekilde kanunsuzluğa izin verilmeyecektir."

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