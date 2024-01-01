Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: Yılın ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı

        Yılın ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı

        İstanbul'da yeni yılın ilk gününde yollar boş kaldı. Trafik verilerine göre; trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 09:33 Güncelleme: 01.01.2024 - 09:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da yollar boş kaldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul'da, 2024 yılının ilk gününde otoyollar, sokaklar ve caddeler boş kaldı. İBB trafik verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçüldü.

        İstanbul'da 2024 yılının ilk gününde otoyollar, sokaklar ve caddeler ile metro, metrobüs ve otobüs duraklarının boş kaldığı görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, trafik verilerine göre saat 09.15 itibariyle trafik yoğunluk seviyesi yüzde 1 olarak ölçüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 2024'ün ilk gününde 4 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 2024'ün ilk gününde 4 bölgede sağanak!
        Türkiye 2024'e böyle girdi
        Türkiye 2024'e böyle girdi
        Dünya'dan 2024'e merhaba
        Dünya'dan 2024'e merhaba
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        Ünlüler iyi yıllar diler
        Ünlüler iyi yıllar diler
        2023'e iz bırakan futbolcular
        2023'e iz bırakan futbolcular
        Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
        Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
        Yeni yılın ilk bebeği
        Yeni yılın ilk bebeği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını kutladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını kutladı
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        2023'te evlenen ünlü isimler
        2023'te evlenen ünlü isimler
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        Genç kadın 4. kattan düştü
        Genç kadın 4. kattan düştü
        Kayınpederini ve kayınvalidesini yaralayıp canına kıydı
        Kayınpederini ve kayınvalidesini yaralayıp canına kıydı