Yine kahrolduk! Hamileyken koronaya yenildi 0:00 / 0:00

AA

Alınan bilgiye göre, Mudanya ilçesinde yaşayan Özge İlhan (25), yaklaşık bir ay önce Kovid-19'a yakalandı.

AA'nın haberine göre, Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Tahammül İlhan'ın oğlu Burak İlhan ile 4 yıldır evli olan bir çocuk annesi genç kadın, durumunun kötüleşmesi üzerine Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede entübe edilen Özge İlhan'ın bebeği yaklaşık 10 gün önce operasyonla alındı.

Doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayan genç kadının cenazesi, ilçeye bağlı kırsal Mürsel Mahallesi'nde Mudanya Müftüsü Ertuğran Mehmet Soylu'nun kıldırdığı namazın ardından toprağa verildi.

Bursa Şehir Hastanesi'nde kuvözde tedavisi süren bebeğin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.