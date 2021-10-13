YÖK Başkanı Erol Özvar, YKS adaylarının merakla beklediği 2. ek tercihlerle ilgili müjdeyi verdi. Özvar'ın açıklamasına göre ikinci ek yerleştirme tercihleri yarın başlayacak. İşte 140 puıan alanların tercih süreci ve YKS 2. ek tercih kılavuzu ile ilgili merak edilenler....

YKS 2. EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ YARIN BAŞLIYOR!

YÖK Başkanı Erol Özvar, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla YKS 2. ek tercihleri ne zaman? sorusunu yanıtladı. Özvar paylaşımında "1- Değerli adaylarımız,

2021-YKS "yerleştirme" ve "ek yerleştirme" işlemleri sonucunda boş kalan kontenjanlar için TYT Puanı 140; AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olanlar adayların da tercihte bulunabileceği “ikinci ek yerleştirme” yapılmasını kararlaştırmıştık.

2- Bir programa yerleşememiş ve tercihte bulunma hakkı elde etmiş olan adaylarımız için “2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme” tercih işlemleri yarın başlayacak. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğinize inanıyorum. Yapacağınız tercihlerin hayırlara vesile olmasını dilerim…" dedi.

— Erol Özvar (@erolozvar) October 13, 2021

— Erol Özvar (@erolozvar) October 13, 2021

YKS 2. EK YERLEŞTİRME TERCİHİ TARİHLERİ

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tercihlerin 14-18 Ekim tarihlerinde tamamlanacağını açıkladı. Aygün paylaşımında "Değerli adaylarımız, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız.

Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." dedi.

2021-YKS 2. EK YERLEŞTİRMEDE KİMLER TERCİH YAPABİLİR?

2021 YKS İkinci Ek Yerleştirmede; merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabileceklerdir. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da İkinci Ek Yerleştirmede tercih yapabileceklerdir.

2021-YKS 2. EK YERLEŞTİRMEDE KİMLER TERCİH YAPAMAZ?

2021-YKS merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına

yerleştirilen adaylar, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede tercih yapamayacaklardır.

140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ

140 puan alan öğrenciler ikinci ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler. İkinci ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün 140 puan alanların tercih sürecine ilişkin daha öncesinde "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.

140 puan alanların tercih takvimi daha sonra duyurulacak.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz." demişti.