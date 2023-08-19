2023 YKS tercih sonuçları açıklandı! YKS tercih yerleştirme sonucu sorgulaması nasıl yapılır?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih yerleştirme sonuçları açıklandı. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından hangi üniversiteyi kazandığı öğrenmek isteyen adaylar, "YKS üniversite yerleştirme tercih sonucu sorgulaması nasıl yapılır?" Sorusunun yanıtını aramaya başladı. Hatırlanacağı üzere YKS tercih işlemleri 27 Temmuz ile 8 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. İşte 2023 YKS tercih sonucu sorgulama ekranı...
Son dakika... YKS tercih sonuçları açıklandı. YKS tercih yerleştirme sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sorgulanamabilmektedir. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28 – 30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılabilecektir. Peki, "YKS üniversite yerleştirme tercih sonucu sorgulama nasıl yapılır?" İşte 2023 YKS tercih yerleştirme sonuçları...
YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!
2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2023-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden 19 Ağustos 2023 tarihinde saat 21.00'den itibaren öğrenebilecektir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
2023-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28 – 30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.
YKS TERCİH SONUCU NASIL ÖĞRENİLECEK?
Üniversite yerleştirme sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrencilerin erişimine açıldı.
2023 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?
YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversite elektronik kayıtları ise 28-30 Ağustos 2023 günleri arasında yapılacak.
YKS ek tercih işlemlerinin de üniversite kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor.
YKS EK TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından üniversite boş kontenjanları ÖSYM'ye bildirilecek.
Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme işlemlerinin ardından boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme gerçekleştirilecek.
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme başvurusunda bulunamayacak.
2023 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri geçtiğimiz yıl 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında sona ermişti.
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.