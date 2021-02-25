Adana'da şehit kabirlerinin de aralarında olduğu 79 mezarın tahrip edilmesiyle ilgili 5 zanlı yakalandı

İHA

Kozan Devlet Hastanesi Covid-19 yoğun bakım servisinde buhar makinasından kaynaklanan küçük çaplı bir yangın çıktı.

İHA'nın haberine göre, paniğe neden olan yangına hastane personeli ve itfaiye anında müdahale ederken tedbir amaçlı Covid-19 yoğun bakım servisi boşaltıldı.

Toplamda 3 hastanın bulunduğu Covid-19 yoğun bakım servisindeki hastalardan biri yangından hafif çapta etkilenmesinin ardından Adana Yeni Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer iki hasta ise Kozan Devlet Hastanesi'ndeki diğer Covid-19 yoğun bakım servisine taşındı.

Çıkan yangının solum cihazındaki nemlenmeden kaynaklandığı tespit edilirken, yangında 1 hasta küçük çaplı yanık nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Adana’ya sevk edilen hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.