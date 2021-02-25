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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Yoğun bakım servisinde korkutan yangın! - Haberler
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Son dakika haberler... Yoğun bakımdaki yangın paniğe neden oldu

Adana’da Kozan Devlet Hastanesi'nde Covid-19 yoğun bakım servisinde çıkan küçük çaplı yangın paniğe neden oldu. Yoğun bakım servisi tahliye edilirken, yangından etkilenen bir hasta Adana'ya sevk edildi

Son dakika: Yoğun bakım servisinde korkutan yangın! - Haberler
İHA

Kozan Devlet Hastanesi Covid-19 yoğun bakım servisinde buhar makinasından kaynaklanan küçük çaplı bir yangın çıktı.

İHA'nın haberine göre, paniğe neden olan yangına hastane personeli ve itfaiye anında müdahale ederken tedbir amaçlı Covid-19 yoğun bakım servisi boşaltıldı.

Toplamda 3 hastanın bulunduğu Covid-19 yoğun bakım servisindeki hastalardan biri yangından hafif çapta etkilenmesinin ardından Adana Yeni Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer iki hasta ise Kozan Devlet Hastanesi'ndeki diğer Covid-19 yoğun bakım servisine taşındı.

Çıkan yangının solum cihazındaki nemlenmeden kaynaklandığı tespit edilirken, yangında 1 hasta küçük çaplı yanık nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Adana’ya sevk edilen hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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