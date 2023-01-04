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DHA

Konya'nın Ereğli ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, öğrenci servisi, TIR ve hafriyat kamyonunun karıştığı zincirleme kazada, 19'u öğrenci, 20 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre kaza, saat 09.30 sıralarında Konya- Adana kara yolu Kuzu kavşağında meydana geldi.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda Ali İhsan Özdemir yönetimindeki öğrenci servis minibüsü, Ahmet Elitaş yönetimindeki TIR'a çarptı. Vahdettin Bekdik yönetimindeki hafriyat kamyonu da kazaya karıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada minibüs sürücüsü ile birlikte 20 öğrenci yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.