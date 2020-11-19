Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

Koronavirüs salgını nedeniyle eğitim gördüğü İtalya’dan, İstanbul’daki ailesinin yanına gelen 22 yaşındaki Arda İpek, Beşiktaş'ta evin otoparkına gireceği sırada karşı yönden gelen sanık Mutlu Y., ile karşı karşıya geldi. İkili arasında yol verme konusunda tartışma çıktı.

BIÇAKLA YARALADI

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, iddiaya göre sanık Mutlu Y., aracından inerek camı açık vaziyette aracının içinde bulunan Arda İpek’i bıçakladı. Yaralanan Arda İpek, hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra gözaltına alınan Mutlu Y., tutuklandı.

SAVCILIK DAVA AÇTI

Savcılık tarafından yapılan soruşturma sonucunda Mutlu Y. hakkında 6 yıl 9 aydan 12 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan dava açıldı.

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Davanın ikinci duruşması yapıldı. Tutuklu sanık Mutlu Y., Sesli ve Görüntülü bilişim sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. “Olaydan dolayı üzgünüm. Keşke hiç yaşanmasaydı. Astım ve tansiyon hastasıyım. Cezaevinde zor koşullar altındayım. Tahliyemi talep ediyorum” dedi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.