Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Keskin’de resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, İYİ Parti adayı Necati Alsancak bin 806 oy, AK Parti adayı Dede Yıldırım bin 799 oy almıştı. AK Parti adayı Yıldırım, oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kurulu’na itirazda bulundu.

İlçe Seçim Kurulu yeniden sayımı reddetti, ancak maddi hata iddiasını düzeltti. AK Parti adayının oyu 1 artarak bin 800 olurken, toplam oy farkı da 6’ya düştü. AK Parti bu sonuca yaptığı itiraz Kırıkkale İl Seçim Kurulu’nca reddedilince YSK’ya başvurdu. YSK bu itirazı kabul ederek, Keskin’de seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Keskin’de seçmen 2 Haziran’da sandık başına gidecek.