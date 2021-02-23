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HaberlerDünyaEge'de gergin anlar! SON DAKİKA: Yunan uçakları, Türk gemisini taciz etti
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SON DAKİKA! Yunan savaş uçaklarından Türk gemisine taciz!

SON DAKİKA Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunan savaş uçaklarının 1000 metre irtifadan yaptıkları tacize yönelik gerekli karşılığın verildiğini belirtti.

Ege'de gergin anlar! SON DAKİKA: Yunan uçakları, Türk gemisini taciz etti
AA

Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait 4 F-16, Kuzey Ege'nin uluslararası sularında bilimsel ve teknik araştırmalar yapan "TCG Çeşme" gemisini taciz etti.

CHAFF FİŞEĞİ İLE TACİZ

Araştırma gemisine yaklaşan 4 Yunan savaş uçağından biri, 2 deniz mili mesafede "chaff fişeği" bırakarak tacizde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunan savaş uçaklarının 1000 metre irtifadan yaptıkları tacize yönelik gerekli karşılığın verildiğini belirtti.

AKAR: GEREKLİ KARŞILIK VERİLDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan jetlerinin kuzey Ege'nin uluslararası sularında hidrografik alandaki bilimsel ve teknik araştırmalar yapan TCG Çeşme'ye yönelik tacizine ilişkin "Maalesef Yunan komşularımızın sık sık yaptığı taciz hareketlerinden biri. Bizim de kendimize göre kurallarımız var, kurallar çerçevesinde gerekli karşılık verildi." dedi.

Akar, Meclis'e gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yunan jetlerinin kuzey Ege'nin uluslararası sularında hidrografik alandaki bilimsel ve teknik araştırmalar yapan TCG Çeşme'ye yönelik tacizi sorulan Akar, şunları söyledi:

"Maalesef Yunan komşularımızın sık sık yaptığı taciz hareketlerinden biri. Dün meydana geldi. Bizim de kendimize göre kurallarımız var, kurallar çerçevesinde gerekli karşılık verildi. Orada yaptığımız çalışma tamamıyla hidrografik bir çalışma, depremle alakalı bilimsel, teknik bir çalışma. Daha önce Yunan komşularımızın kendilerinin de yaptığı bir çalışma. Kendi alanımızda kendimizle alakalı bilimsel, teknik çalışmamızı yaparken bu şekilde bir tacizin uygun olmadığını, iyi komşuluk ilişkilerine yakışmadığını hep birlikte görüyoruz. Biz her zaman söylediğimiz gibi diyalogdan yanayız, iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız, uluslararası hukuka uyulmasından yanayız fakat maalesef zaman zaman bu tür hareketler oluyor. Bu konuda bizim tavrımız, kararımız, yapacağımız işler belli. Bundan kimsenin şüphesi, endişesi olmasın."

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