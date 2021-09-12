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Haberler Dünya SON DAKİKA: Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten Türkiye açıklaması
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten Türkiye açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile ilişkiler ve göçmen sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye ve Yunanistan'ın özellikle göçmen sorununda menfaatlerinin büyük ölçüde paralel olduğunu savunan Miçotakis, 2021'de, bir önceki yıla göre Türkiye ile Yunanistan arasında daha az gerginlik yaşandığına dikkat çekti.

SON DAKİKA: Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten Türkiye açıklaması
Miçotakis'ten Türkiye açıklaması
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AA

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sığınmacılar ve göçmenleri engellemek için Meriç Nehri kıyısına inşa edilen çelik çiti gerekirse uzatabileceklerini söyledi.

Miçotakis, Selanik'te basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye ile ilişkiler ve göçmen sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ve Yunanistan'ın özellikle göçmen sorununda menfaatlerinin büyük ölçüde paralel olduğunu savunan Miçotakis, 2021'de, bir önceki yıla göre Türkiye ile Yunanistan arasında daha az gerginlik yaşandığına dikkat çekti.

Miçotakis, ikili ilişkilerde gerilimden kaçınılması gerektiğini ifade etti.

Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'deki bazı adaları silahlandırması ve Türkiye'nin buna yönelik itirazına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Miçotakis, "Kendimizi savunma hakkımız müzakere edilemez.” ifadesini kullandı.

Atina'nın, sınırlarını koruma stratejisini sürdüreceğini kaydeden Miçotakis, "Meriç'te inşa edilen çelik çiti gerekirse uzatabiliriz." dedi.

YUNANİSTAN, TÜRKİYE SINIRINDAKİ ÇİTİN UZUNLUĞUNU 40 KİLOMETREYE ÇIKARMIŞTI

Atina, düzensiz göçmen geçişini engellemek amacıyla Türkiye-Yunanistan arasındaki kara sınırına kurduğu çelik çitin uzunluğunu 40 kilometreye çıkarmış, çitin yapımı Ağustos 2021'de tamamlanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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