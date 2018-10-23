Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Petros Mavroidis Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Kaynaklar, büyükelçinin neden bakanlığa çağrıldığına ilişkin bilgi vermedi.

Geçtiğimiz günlerde Doğu Akdeniz'de araştırma yapan Barbaros Hayrettin Paşa gemisi bir Yunan fırkateyni tarafından taciz edilmiş ve Yunan fırkateyni Deniz Kuvvetleri unsurlarında engellenmişti.

Yunanistan'ın istifa eden Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, koltuğunu Başbakan Aleksis Çipras'a devrederken, ülkesinin karasularının Mora ve Girit arasındaki Antikithira Adası ve daha sonrasında diğer iki bölgeden başlayarak 6 milden 12 mile çıkarma kararı alındığını söylemişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Hükümetinin "Yunan Karasularını" kademeli olarak 12 Deniz miline genişletme planına dair soruya şu yanıtı verdi: "Yunanistan Dışişleri eski Bakanı Kocias ve Başbakan ve yeni Dışişleri Bakanı Çipras'ın Yunan karasularının kademeli olarak genişletilmesine yönelik planlar hakkındaki açıklamalarını ve bağlantılı haberleri takip ettik. İki ülkenin karşılıklı kıyılarının bulunduğu Ege'ye yönelik, ikili mutabakatın olmadığı adımlara müsamaha göstermemiz mümkün değildir.Yüce Meclisimizin 8 Haziran 1995 tarihli bildirisi bu bağlamda gerekli siyasi ikazı havi olup, geçerliliğini bugün de korumaktadır. Konuya ilişkin görüş ve uyarılarımız, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisine de iletilmiştir."

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