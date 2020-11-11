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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı Biden'a çağrı - HABERLER
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Yunanistan ve Mısır'dan Joe Biden'a Doğu Akdeniz çağrısı!

Son dakika haberler... Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Mısır lideri Abdulfettah es-Sisi ile Atina'da yaptığı görüşmenin ardından iki ülkenin Biden yönetimindeki ABD'den Doğu Akdeniz'deki gelişmelere daha kesin bir biçimde dahil olmasını beklediklerini söyledi

SON DAKİKA: Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı Biden'a çağrı - HABERLER
HABERTURK.COM

Mısır Cumhurbaşkanın Abdülfettah Sisi, bugün Yunanistan'ın başkenti Atina'yı ziyaret ederek Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İki ülke arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasının ardından ilk kez bir araya gelen ikilinin görüşmesinde ana gündem maddesi Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerdi.

JOE BİDEN'DEN DAHİL OLMA BEKLENTİSİ

İki ülkenin birçok alanda işbirliğini geliştirme arzusunu yeniden teyit ettiğini belirten Miçotakis, Joe Biden yönetimindeki ABD'nin Doğu Akdeniz'de daha etkin bir politika izlemesini beklediklerini ifade etti.

Miçotakis, "Yunanistan ve Mısır, Joe Biden yönetimindeki ABD'den Doğu Akdeniz'deki gelişmelere daha kesin bir biçimde dahil olmasını bekliyor" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEN İKİ YENİ NAVTEX

Öte yandan Türkiye, Doğu Akdeniz'de Oruç Reis ve iki sismik gemi için NAVTEX ilan etti. NAVTEX'ler 23 Kasım'a kadar geçerli olacak.

Ayrıca, Güney Kıbrıs'tan yapılan NAVTEX açıklamasının da hükümsüz olduğu belirtildi.

NAVTEX NEDİR?

İngilizce "NAVigational TEleX" kelimelerinden kısaltılan NAVTEX, denizcilerin kullandığı bir haberleşme sistemidir. Bu sistemle, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi verilir. Uluslararası bir faks makinası gibi çalışır. Gemilerde ve teknelerde, mevcut yayınları almaları için NAVTEX cihazı bulunmalıdır. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, bu sistemi kullanarak yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurur ve bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunur.

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