DHA

İstanbul'da Eminönü sahilinde bu sabah saatlerinde, deniz üzerinde hareketsiz birini olduğunu görenler durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi, denizin üzerinde hareketsiz halde bulunan cansız bedeni bota alarak Eminönü vapur iskelesine çıkardı.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

DHA'da yer alan habere göre polis ekipleri 30'lu yaşlarda olduğu tahmin edilen cenaze üzerinde inceleme yaptı. Üzerinden kimlik çıkmayan cansız beden otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Olayı anlatan taksi sürücüsü Hasan Irmak , "Karşıda suyun içinde bulmuşlar, getirdiler buraya bıraktılar" dedi.