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Son dakika haberler... Yurt dışına seyahat edecek yolcuların koronavirüs kuralları güncellendi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM),yurt dışından Türkiye'ye gelecek olan yolcuların son 72 saat içerisinde alınmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmelerinin gerektiğini, bazı ülkelerin ise Türkiye'den seyahat eden yolcular için ek koronavirüs önlemleri getirdiğini açıkladı

Son dakika: Yurt dışı seyahati için yeni korona kuralları - Haberler
Yurt dışı seyahati için yeni korona kuralları
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DHA

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM),uçakla seyahat eden yolcular için uygulanan koronavirüs kurallarının son güncel tablosunu paylaştı.

DHA'da yer alan habere göre, tabloda Türkiye´den başta ABD, İngiltere ve Çin olmak üzere toplam 159 ülkeye gidecek yolcular için ise ek kurallar getirildi. Konuyla ilgili olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) internet sitesinden yapılan açıklamada, "Ülkemizden yurt dışına seyahat edecek yolcuların ve ülkemize yurtdışından giriş yapacak yolcuların, Covid-19 tedbirleri kapsamında uymaları gereken kurallar ve şartlarla ilgili; Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan Ülkelere Giriş Tablosu yayımlandı" denildi.

4 ÜLKE İÇİN EV KARANTİNASI ŞARTI

İngiltere, Brezilya, Güney Afrika ve Danimarka'da salgın önlemleri kapsamında Türkiye´ye direkt uçuşlar yapılamıyor. Ancak bahsi geçen ülkelerde bulunmuş yolcuların Türkiye´ye uçuşu bulunan farklı bir ülke üzerinden giriş yaparlarsa son 72 saat içerisinde alınmış negatif PCR testinin yanı sıra, 14 günlük ev karantinasında kalma zorunluluğu bulunuyor. Diğer ülkelerden Türkiye´ye gelen yolcular ise ibraz ettikleri negatif PCR testiyle yurda giriş yapabilecek.

90 GÜN İÇİNDE İYİLEŞTİĞİNE DAİR BELGE SUNULUCAK

Türkiye'den ABD'ye gidecek yolcular ise koronavirüs önlemleri kapsamında bir dizi ek önlemler getirdi. Buna göre, 2 yaş ve üstü kişilerin uçuştan önceki 3 takvim günü içinde koronavirüs testi yaptırma ve negatif sonuçlarını yazılı olarak uçuş öncesinde ilgili havayolları yetkililerine ibraz etme zorunluluğu bulunuyor. Daha önce virüse yakalanmış olan kişilerin ise uçuştan önceki 90 gün içinde koronavirüsten iyileştiklerine dair belgeyi sunmaları gerekiyor.

ALMANYA'YA GİRİŞTE 3 TEST İBRAZ ETMEK GEREKİYOR

Türkiye'den turist vizesiyle ülkeye girişlerine izin vermeyen Almanya, sadece önemli bir rolde hizmet eden veya seyahatlerine acil bir ihtiyaçları olan yolcular girişlerine izin veriyor. Yolcular ülkeye girişten 48 saat önce yaptırılmış negatif PCR, RT-LAMP ve TMA test sonucu ibrazı zorunluluğu bulunuyor. Bu arada diğer Avrupa ülkeleri de Türkiye'den turist vizesiyle yolcu kabul etmiyor.

ÇİN, NÜKLEİK ASİT TESTİ İSTİYOR

Koronavirüs salgınının başladığı ülke olan Çin ise yurt dışından ülkeye yolcuların sıkı denetimden geçirmek için önlemleri arttırdı. Buna göre Çin'e gitmek isteyen yolcular uçuştan önceki 3 gün içerisinde yurt dışındaki Çin Halk Cumhuriyeti misyonlarının uygun gördüğü kurumlarda nükleik asit testi yaptırma zorunluluğu getirdi. Çinli vatandaşların ise "WeChat" isimli uygulama üzerinden gerekli onayı almaları, yabancı yolcuların ise uçuş öncesinde bir sağlık durumu beyannamesi almak için negatif test sonuçlarıyla birlikte bulundukları ülkelerdeki Çin Halk Cumhuriyeti misyonlarına başvurmaları zorunluluğu bulunuyor. Yolcular ayrıca uçuştan önceki 48 saat içerisinde nükleik asit testinin yanı sıra IgM antikor testi (serum IgM antibody test) yaptırmaları isteniyor. Yolcular ülkeye girişte ve dönüşte Çin Halk Cumhuriyeti makamlarınca gösterilen otellerde, kendi bütçeleriyle 7 günü Çin yerel makamları tarafından belirlenen pandemi otelleri/merkezlerinde; 7 günü tercihen 5´inci günde yapılan testin negatif çıkması halinde ev karantinası olacak şekilde, 14 gün zorunlu karantinaya giriyor. Karantina süresi sonunda PCR Testi tekrarlanıyor. Yolcular, Çin´e varışları akabinde en az 3 nükleik asit testine tabi tutulurken, yolcular karantinaya ilaveten 7 gün daha tıbbi müşahedede tutuluyor.

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