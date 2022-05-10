Yusuf 10 yaşındaydı! Avluda oynuyordu!

Son dakika haberler... Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, 5 Mayıs'ta, Suriye sınırına yakın Mevlana Mahallesi'nde yürekleri yakan bir olay meydana geldi.
YORGUN MERMİ İSABET ETTİ
DHA'da yer alan son dakika haberine göre dedesinin evine misafirliğe giden 10 yaşındaki Yusuf Yücel'e, avluda olduğu sırada, Suriye tarafından geldiği tahmin edilen yorgun mermi isabet etti.
5 GÜN SONRA HAYATA VEDA ETTİ
Başından yaralanan küçük çocuk, ailesi tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Daha sonra Şanlıurfa'daki özel hastaneye sevk edilen Yusuf, yoğun bakımdaki 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Yakınlarına teslim edilen Yusuf'un cenazesi, toprağa verilmek üzere Ceylanpınar'a götürüldü.
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