Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre; Çaydurt Mahallesi’nde çocuğundan yaşlısına 148 kişi sudan zehirlendi.

Ancak iddianamede sadece 86 kişi müşteki olarak, hayatını kaybeden Eyüp Ertem’in ailesi de suçtan zarar gören sıfatıyla yer aldı.

İddianameye göre 23 Temmuz 2022’de Kurban Bayramı zamanında köyde salgın baş gösterdiği anlatıldı. Yuva Köyü Çaydurt Mahallesi sakinleri hastanelere akın etti. 49 yaşındaki Eyüp Ertem hayatını kaybederken, günlerce yoğun bakımda yatanlar oldu. Çocuğundan yetişkinine koskoca bir köy felaketi yaşadı. Böbrek yetmezliği yaşayanlar, erken doğum yapanlar, defalarca kalbi duran ve yeniden hayata tutunanlar... Hatta hareket kabiliyetini engelleyecek şekilde vücudunda kalıcı hasar kalan bile oldu.

"OTOPSİDE TAVUK DIŞKISINDAN DOĞAN ENFEKSİYONA RASTLANDI"

Peki koca bir köy sudan nasıl zehirlendi? Soruşturma kapsamında alınan otopsi raporunda “E Coli” bakterisine, yani tavuk dışkısının neden olduğu bir enfeksiyona rastlandı. Aynı zamanda Ertem’in kanında arsenik de tespit edildi. Ancak oranının çok düşük olduğu belirtildi. Köydeki şebeke suyundan alınan numuneler incelendi, hazırlanan raporlara göre; otopside çıkan bakteriye burada da rastlandı.

“MUHTAR TEMİZLEMEDİ, İDARE DENETLEMEDİ”

İlkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda iki kez köyün sondaj deposunun klorlanarak temizlenmesi gerektiğini belirten savcı, "Bu görevi yerine getirmeyen muhtar ve onu denetlemeyen Bolu İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü kusurludur" dedi.