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2023 zamlı asgari ücret ne zaman alınacak? Yeni asgari ücret hangi ay yatar?

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret ara zammı Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısının sona ermesinin ardından belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücrete yüzde 34 zam yapılarak brüt 13.415 TL, net 11 bin 402 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından, "2023 zamlı asgari ücret ne zaman alınacak? Yeni asgari ücret hangi ay yatacak?" soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte yeni asgari ücretin hesaba yatacağı tarih...

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  • Son dakika: Zamlı asgari ücret ne zaman alınacak 2023? Yeni asgari ücret hangi ay yatacak, zamlı ücretler bu ay maaşlara yansıyacak mı?

    Asgari ücret temmuz ara zammının 11 bin 402 lira olarak belirlenmesinin ardından, zamlı asgari ücretin maaşlara yansıyacağı tarih araştırılmaya başladı. Gerçekleştirilen 3. toplantı sonucunda asgari ücrete yüzde 34 zam yapılmış oldu. Peki, "2023 zamlı asgari ücret ne zaman alınacak? Yeni asgari ücret hangi ay yatacak, bu ay maaşlara yansıyacak mı?" İşte zamlı asgari ücretin ödeneceği tarih...
  • Son dakika: Zamlı asgari ücret ne zaman alınacak 2023? Yeni asgari ücret hangi ay yatacak, zamlı ücretler bu ay maaşlara yansıyacak mı?

    ASGARİ ÜCRET ZAMMI MAAŞLARA NE ZAMAN YANSIYACAK?

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret, başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.
  • Son dakika: Zamlı asgari ücret ne zaman alınacak 2023? Yeni asgari ücret hangi ay yatacak, zamlı ücretler bu ay maaşlara yansıyacak mı?

    YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aldığı zam kararı, mevzuat gereği Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyordu. Ancak 1 Temmuz 2022'de yayımlanan karara göre; Asgari Ücret Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Buna göre, asgari ücret zammı Resmi Gazete'de yayımlandığı gün yürürlüğe girecek.
  • Son dakika: Zamlı asgari ücret ne zaman alınacak 2023? Yeni asgari ücret hangi ay yatacak, zamlı ücretler bu ay maaşlara yansıyacak mı?

    ZAMLI ASGARİ ÜCRET HANGİ AYDA ALINACAK?

    Ekstrem bir hüküm gelmediği takdirde zamlı yeni asgari ücret 31 Temmuz itibarı ile alınmaya başlanacak.
  • Son dakika: Zamlı asgari ücret ne zaman alınacak 2023? Yeni asgari ücret hangi ay yatacak, zamlı ücretler bu ay maaşlara yansıyacak mı?

    YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Temmuz itibarıyla asgari ücretin yüzde 34 zamlanarak net 11 bin 402 liraya yükseltilmesini kararlaştırdı. Asgari ücret brütü ise 13 bin 414 TL olarak açıklandı. 

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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