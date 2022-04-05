Zelenskiy ile Putin görüşecek mi? 0:00 / 0:00

Reuters

Son dakika... Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Putin ile aramızda bir toplantı olmayabilir. Müzakere mevcut koşullarda zor ama başka seçeneğimiz yok." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 41. gününde sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme ihtimali olup olmadığına ilişkin konuşan Zelenskiy, "Putin ile aramızda bir toplantı olmayabilir. Müzakere mevcut koşullarda zor ama başka seçeneğimiz yok." dedi.

Zelenskiy, "Sorun müzakere olup olmaması değil, müzakere masasında ne kadar güçlü olduğunuz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki muhtemel savaş suçlarını inceleyeceklerini belirten Zelenskiy, bu konuda başka ülkelerle de görüşeceklerini söyledi.

Buça sokaklarında yüzlerce cansız bedenin bulunması hakkında konuşan Zelenskiy, "Buça'daki ölümler gösterdi ki, "Denazifikasyon" terimi Ukrayna'dan daha çok Rusya için geçerli." dedi.

Zelenskiy, Donbas'a ilişkin, "Ukrayna ve Rusya tüm noktalarda aynı anda anlaşamayacak ancak bunun üzerinde çalışmalıyız." açıklamasında bulundu.