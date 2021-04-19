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Son dakika haberler... Kocaeli'nde mide bulandıran olay! Zihinsel engelli kadına iğrenç saldırı

Kocaeli'nde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Kentin Gebze ilçesinde 2 gün önce kaybolan 50 yaşındaki zihinsel engelli kadının, 2 şüpheli tarafından kaçırıldığı, darp edildiği ve tecavüze uğradığı ortaya çıktı. Zanlılardan birinin oğlunun, yaşlı kadını babasının yanında gördüğü, daha sonra hem şüpheliyi, hem de mağdur kadını polis merkezine teslim ettiği öğrenildi

VİCDANSIZLAR! Son dakika: Zihinsel engelli kadına iğrenç saldırı!
Zihinsel engelli kadına iğrenç saldırı!
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İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan yüzde 77 engelli Sibel K., (50),2 gün önce gezmek için evinden çıktı. Yaşlı kadının akşam olmasına rağmen eve dönmediğini fark eden yakınları, endişelenerek soluğu polis merkezinde aldı.

İHA'da yer alan habere göre, burada kayıp ihbarında bulunan yakınları, yaşlı kadını sokak sokak aramaya başladı. İki gün sonra polis ekipleri Sibel K.'nın yakınlarını arayarak, yaşlı kadının polis merkezinde olduğunun haberini verdi. Bunun üzerine yaşlı kadının ailesi ise soluğu polis merkezinde aldı.

CİNSEL İSTİSMARA UĞRADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Polis merkezinde yaşlı kadının Beylikbağı Mahallesi eski muhtarı C.D. ve R.P. isimli şahıslar tarafından kaçırıldığı, 2 gün boyunca alıkonulduğu tespit edildi. Öte yandan Sibel K.'nın hastanede yapılan sağlık kontrollerinde ise kendisine ilaç içirildiği, darp ve tecavüz edildiği ortaya çıktı. Zanlılar, polis ekipleri tarafından yakalanarak polis merkezine getirildi. Burada sorgulanan şüpheliler, işledikleri suçları kabul etti. Yaşlı kadının ailesi ise 2 şüpheliden şikayetçi oldu. Şahıslar, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

"AĞZIMI KAPATIP BIÇAK ÇEKTİ"

Kendisi için adeta kâbus gibi geçen 2 günün ardından ailesine kavuşan 50 yaşındaki Sibel K., başından geçen olayları anlattı. Olay günü evden çıkıp parka gittiğini söyleyen Sibel K., "Parkta oturuyordum, arkadan bir kadın telefon etti. Bir adamı aradı, ‘Gel’ dedi. Muhtar geldi, ağzımı kapattı ve bıçak çekti bana. Daha sonra da beni götürdü. Çantamı çöpe attılar. Muhtar benim boğazımı sıktı, vuracaktı. Muhtar bir kadınla birlikte kaçırdı beni. Elimden paralarımı aldılar. Daha sonra muhtar bana tokat attı. Elimi sıkı sıkı tutarak vurdu bana. Kıyafetlerimi çıkarttılar. Çok korktum, 'beni eve götür' dedim, götürmediler. Ağabeylerimi, ailemi çok özlemiştim. Israrla beni eve götürmelerini söyledim, vurdu bana. Daha sonra da ilaç verip cinsel istismarda bulundular. Ellerimi de bağladılar. Beni polis merkezine götürdüklerinde de polise 'kardeşim' diye tanıttı” dedi.

Polis merkezi tarafından telefonla arandıklarını söyleyen Sibel K.'nın yeğeni ise şu ifadeleri kullandı: "Telefonda bize, 'Yakınınız emniyette, getirdiler. Suçlular da burada, sizi de karakola bekliyoruz' dediler. Ailecek karakola gittik. Orada önce halamızın sağlık durumuna baktık. Adli kontroller yapıldı. Sağlık durumu şuan iyi ama hastanelerde, bilirkişi raporlarında tecavüze uğradığı tespit edildi. Hem de tecavüz eden şahıs suçunu itiraf etti. Bu konuyla alakalı darp olayları var, hap içirmişler. 2 kişi tecavüz etmiş. Tecavüz edenin bir tanesi eski bir mahalle muhtarı. İlk şahsı zaten emniyet aldı, ikinci şahıs emniyetin araması üzerine kendisi geldi. Yeniden hastane kontrolü yapıldı. Tecavüz olduğu netleşti. Cinsel istismarda bulunan kişi de bilirkişiye suçunu itiraf etti. En ağır cezayı almalarını talep ediyoruz. Bizim canımız yandı ama başkalarının canı yanmasın."

OĞLU TESLİM ETMİŞ

Sosyal medyada Sibel K.'nın fotoğraflarının yayılması üzerine R.P.'nin oğullarının endişeye kapılarak hem babalarını, hem de yaşlı kadını emniyete teslim ettiklerini kaydeden Kılınç, "Oğulları sosyal medyadan görünce halam olduğunu anlamışlar. Sosyal medyada da gördükleri için direkt karakola getirmişler. Karakoldan bize dönüş sağladılar biz de hemen gittik. İçimizdeki kor ateş biraz söndü açıkçası. Ama tabii ki işin içinde taciz olunca, bu gerçekten çok büyük bir mesele. Cezalarını bir an önce çekmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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