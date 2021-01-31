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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA HABERLERİ: Zorla otomobile bindirilmeye çalışılan kadını böyle kurtardılar!
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Kadını böyle kurtardılar! Zorla otomobile bindirmek istedi

İstanbul Başakşehir'de zorla otomobile bindirilmek istenen kadının imdadına vatandaşlar yetişti. Cadde üzerinde bir kişi, tartıştığı kadını kolundan tutarak zorla otomobiline bindirmeye çalıştı. Bu sırada yoldan geçenler araçlarını durdurup müdahale etti. Vatandaşların tepkisi üzerine şahıs kadını bırakıp, uzaklaştı

SON DAKİKA HABERLERİ: Zorla otomobile bindirilmeye çalışılan kadını böyle kurtardılar!
Kadını böyle kurtardılar!
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DHA

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir kadını kolundan tutarak zorla otomobile bindiren kişiye çevredekiler müdahale ederek engel oldu.

Olay, Başakşehir Atilla Altıkat Caddesi'nde meydana geldi. Çevredeki bir binadan çekilen cep telefonu kamerasına yansıyan olayda bir kişi, cadde üzerinde tartıştığı kadını kolundan tutarak zorla otomobiline bindirmeye çalıştı.

Yoldan geçen sürücüler ve araçlardan inenler, kadının yardımına koştu.

Vatandaşların tepkisi üzerine kadını bırakan kişi, otomobiline binerek uzaklaştı. Kadın ise yaya olarak olay yerinde ayrıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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