Azerbaycan Devlet Güvenlik Hizmeti'nin iade edilen Ermeni askerlerinin 16 Kasım 2021'de Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Kelbecer istikametinde provokasyonda bulundukları gerekçesiyle Azerbaycan askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedilen açıklamasında, görüşmeler sonucunda Ermenistan'ın Azerbaycan'a işgalden kurtarılan diğer topraklarının mayın haritalarını da verdiği belirtildi. Açıklamada ayrıca "Mayın haritalarının elde edilmesinde arabuluculuk göreviyle ilgili Rusya Savunma Bakanlığına teşekkür ederiz." ifadesi yer aldı.