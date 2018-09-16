Ilısu Barajı altında kalacak olan Batman’ın tarihi ilçesine yerli ve yabancı turistler akın ediyor. İlçe, sular altında kalmadan tarihi mekanları görmek isteyenlerin akınına uğruyor. Su altında kalacak olan Hasankeyfi görmek isteyen yerli ve yabancı turistle son dönemlerini yaşayan Hasankeyf'te tarihe yolculuk ediyor.



İHA'nın haberine göre, önümüzdeki günlerde Hasankeyf’in daha yoğun turist akınına uğrayacağını belirten Batman İl Kültür Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı, otel doluluk oranlarının yüzde 80’ini aştığını söyledi.

Aslanlı, “Otel doluluk oranımız yüzde 80’ini aşmaktadır. Batman’a gelen turist sayısı oldukça yükselmiştir. Özellikle son aylarda Hasankeyf sular altında kalmadan gelip bir fotoğraf çekmek isteyen anı oluşturmak isteyen insan sayısı gözle görülür derece de yükselmiştir. Önümüzdeki günlerde Hasankeyf daha yoğun şekilde turist ağırlayacaktır. Taşıma sebebiyle turnikelerimiz ortadan kaldırılmıştır. Dolayısıyla gelen turist bilet almadığı için elimizdeki veri sadece otellerde konaklayan turist olarak bilinmektedir. Geçen sene turizm bölgeli otellerimizde 152 bin civarında konaklama yapan turist Batman’a gelmiştir. Mardin- Midyat’a gelen turistlerin yüzde 80’ini Hasankeyf’i de ziyaret ettiğinden dolayı Hasankeyf bir yılda 500 binin üzerinde turist görmüştür” dedi.